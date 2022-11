Liderul PSD a spus că pensiile nu pot crește diferențiat, astfel că punctul de pensie va crește pentru toată lumea cu același procent, urmând ca pensiile mici să primească un ajutor suplimentar.

Coaliția va stabili mărirea punctului de pensie

Marcel Ciolacu a mai menționat, de asemenea, că se va hotărî ca salariul minim pe economie să fie majorat la 3.000 de lei și că în cadrul coaliției se va stabili de asemenea și mărirea punctului de pensie.

„O să venim cu un pachet social, economic, foarte clar pe anul viitor. Noi nu vorbim numai de pensii, vom hotărî un salariu minim de 3.000 de lei.

m ajuns de acord ca anvelopa pentru pensii este de 15 miliarde de lei. Din aceștia, o suma pe care o sa o convenim in coaliție va merge pe mărirea punctului de pensie, pentru ca nu ai voie sa mărești diferențiat, si o suma care va veni one-off pentru cei cu venituri mici astfel încât aceste decalaje, pana va veni legea pensiilor, sa încercam sa le echilibram.

In acest moment am socotelile mele, aștept sa le vad pe ale premierului si pe cele ale dlui Kelemen Hunor si sa stabilim aceste praguri, ce sume si cu ce frecvente vom acorda.

Dupa declarația premierului este evident că gândim la fel in ceea ce privește distribuția acestei anvelope. Nu este in acest moment o decizie finala, va fi foarte curând.”, a declarat acesta marți, 15 noiembrie, pentru România TV.

Ce ajutor vor primi românii cu pensii mici?

Tot marți, Ionuţ Stroe, purtător de cuvânt al PNL, a vorbit, marți seară, la TVR 3, despre bonusul pe care îl vor primi toți românii cu pensii mici.

„Nu neapărat, gradual, toți românii au acest drept al creșterii pensiilor , dar evident că există o foarte mare diferență la modul de a suportă creșterea prețurilor din ultima vreme, rata inflației, energia, de către un pensionar de exemplu care în momentul de față are o pensie de 1500 de lei față de unul care are 5000 de lei pensie.

De aceea, în momentul de față un algoritm care să descrie niște praguri pentru aceste surplusuri, aceste beneficii sau aceste sume, one off cum le spun finanțiștii ar trebui să existe, pentru că aceste beneficii suplimentare de tip one off se pot acorda gradual, în funcție de cuantumul fiecărei pensii”, a explicat Ionuț Stroe la TVR 3.