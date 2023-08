Niculina Stoican, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară de la noi, a participat la o expoziție la Paris, numită “Borangic. Mătasea în tradiția vestimentară românească“.

Evenimentul, care a fost un mare succes, s-a prelungit cu încă o lună, deși era programat să aibă loc în perioada 25 – 27 iulie 2023. Expoziția se va muta apoi la Strassbourg.

Interpreta de muzică populară a mai spus că piesa de rezistență a expoziției este un costum pe care îl deține și care seamănă foarte mult cu unul purtat de către maria Tănase.

Niculina Stoican a mai spus că la eveniment au participat atât oameni importanți din România, cât și din Franța.

“Eu am niște costume spectaculoase. Punctul forte al expoziției este costumul meu care e aproape identic cu cel al Mariei Tănase, din gogoși și viermi de mătase și din borangic. A fost o prezentare prin cântec a României. Au fost fascinați și încântați de ceea ce au văzut, iar dacă mă întrebați dacă am cântat, eu am cântat acapella“, continuă vedeta.

Niculina Stoican a mai spus că îi place foarte mult Franța, dar adaugă că mai mult îi place în România și că țara noastră este locul ideal unde se putea naște.

Dar, Parisul este cel mai frumos oraș din lume, în viziunea mea și pentru istorie, și pentru arhitectură și pentru ceea ce te face să simți… E ceva special, nu doar frumusețea lui. Am văzut la Paris tot ceea ce se poate vedea în Paris. Aș vrea să văd Valea Loarei – se spune că este fenomenală. E plină de castele… Dar ce nu au ei? Eu am citit foarte mult Dumas și probabil că de aceea mă fascinează atât de tare Parisul și mă cataloghez cu el. Dar, Palatul Versaille este ca și când ai trăi în acele vremuri“, continuă ea.

Nu în ultimul rând, ea a mai spus că Parisul seamănă foarte mult cu capital României.

Niculina Stoican a adăugat că Parisul este un oraș spectaculos atât prin istorie, cât și prin arhitectură.

În final, interpreta de muzică populară a mai declarat pentru sursa anterior citată că dorește să vadă mormântul lui Brâncuși, un loc pe care nu l-a văzut până acum cât a fost la Paris.

“Ultima dată nu am vizitat nimic. Am fost strict pentru expoziție. Singurul loc în care aș fi vrut să merg și unde voi merge atunci când voi ajunge la Paris, este mormântul lui Brâncuși. E locul pe care, de câte ori am fost eu în Paris – avidă să văd ce este al lor, n-am realizat că trebuie să văd și ce este al meu. Eu așa consider, că Brâncuși este al meu, pentru că sunt româncă și a rămas la ei. Este primul loc în care voi merge. Când am să merg să mut colecția de costume la Strassbourg, am să merg și la mormântul lui Brâncuși“, a mai spus ea.