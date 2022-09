Nea Marin reacționează după acuzațiile aduse de Daniela Crudu. Amintim că fosta asistentă tv de la Antena 1 a dispărut de pe micile ecrane, iar ulterior au apărut informații conform cărora acest lucru ar avea legătură cu emisiunea lui Nea Marin, la care Cruduța participa în repetate rânduri.

Mai exact, se presupune că Nea Marin i-ar fi dat un pumn în față Danielei Crudu după ce și-a pierdut cumpătul. Totul s-ar fi întâmplat în timpul filmărilor pentru emisiunea respectivă.

Dansatorul a făcut atunci o serie de comentarii cu privire la operațiile estetice pe care Daniela Crudu le are, iar acest lucru a enervat-o la culme pe fosta asistentă tv.

Reacția lui Nea Marin după acuzațiile aduse de Daniela Crudu

Ulterior, aceasta ar fi trântit cu geanta pe masă și ar fi luat niște flori dintr-o vază și i le-a aruncat în față, lucru care nu ar fi fost deloc pe placul lui Nea Marin.

Dansatorul are însă o cu totul altă explicație. Contactat de Playtech, acesta susține că nu a lovit în față nici măcar un bărbat și că nu se pune problema vreodată să lovească o femeie.

Totodată, el a precizat că toate aceste acuzații sunt unele false, iar în realitate, Daniela Crudu s-ar fi simțit foarte bine în emisiune și ar fi ales să părăsească trustul Intact din propria inițiativă și din cu totul alte motive.

„N-am lovit în față nici măcar un bărbat. Dar mai ales o femeie! Doamne, Dumnezeule, niciodată nu am făcut asta. Copiii ăștia nu au ce face, își fac de lucru. Ea a fost ani de zile la noi la emisiune. S-a simțit foarte bine. Dar are și ea problemele ei, a plecat din țară, e treaba ei. Eu am lucruri mai importante de făcut”, a spus Nea Mărin, potrivit Playtech.

Cum s-ar fi produs, de fapt, incidentul de la Antena 1?

Menționăm faptul că incidentul s-a produs în ediția cu numărul 20 a show-ului prezentat de Nea Marin și a fost doar parțial difuzat. Mai exact, telespectatorii au putut vedea că Nea Marin a început să îi spună Cruduței că era mai frumoasă înainte de a-și face operațiile estetice.

Vedeta a fost enervată și a luat niște flori dintr-o vază și i le-a aruncat în față, restul vedetelor prezente fiind șocate. Se spune că după acest moment, Nea Marin ar fi agresat-o pe Cruduța, dar scena ar fi fost tăiată la montaj.

De asemenea, la scurt timp, Daniela Crudu ar fi plecat din emisiune fără a mai respecta contractul, iar producătorii au anunțat că aceasta ar avea COVID și că nu va mai putea filma. Din acel moment și până în prezent, Cruduța nu a mai apărut la nicio emisiune de la Antena 1.