Vestea dimineții despre Mihai Bendeac! Motivul pentru care actorul nu a fost susținut de tatăl său: Asta vrei tu să trăiești

Mihai Bendeac are numai cuvinte de laudă despre familia lui, cu toate că nu toți l-au susținut pe drumul său spre a deveni actor. Dacă mama sa, Emilia, a fost cea care l-a susținut încontinuu, tatăl lui a fost puțin mai rezervat în ceea ce privește această profesie.

În adolescență, Mihai Bendeac și-a dat seama că poate deveni unul dintre cei mai talentați actori din România, lucru care i-a și reușit ulterior. El a vorbit despre faptul că cei care au aflat primii despre pasiunea lui au fost părinții.

Cunoscutul actor a povestit în cartea sa, lansată acum doi ani, cum mama s-a la sprijinit din prima clipă, în timp ce tatăl său nu și nu pentru că nu ar fi avut încredere în fiul său, ci pentru că își dorea ca acesta să o ducă mai bine din punct de vedere financiar.

Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că, într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma.

Nu exista YouTube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la situația salarială a actorilor de teatru, la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie”, spune Mihai Bendeac în cartea sa.

Tatăl lui Mihai Bendeac a încercat să îl oprească pe fiul său din a face ceea ce îi place

În cartea sa, Mihai Bendeac a mai povestit că tatăl său l-a chemat să vază reportajul și l-a întrebat dacă în modul acela dorește să trăiască.

”Tata m-a chemat să văd reportajul respectiv, spunându-mi: «Asta vrei tu să trăiești?!». Iubindu-mă enorm, el încerca să mă convingă să renunț la ceea îmi propusesem, pentru că în ceea ce își proiecta mintal legat de viitorul meu, dragostea îl împingea spre o gândire pragmatică”, spune cunoscutul actor.

Mihai Bendeac a povestit că a trecut prin momente mai puțin plăcute în perioada studenției

Într-un podcast mai vechi de-al lui Micutzu, unde fusese invitat, la un moment dat, și Mihai Bendeac, acesta a povestit cum într-o vară a făcut foamea pentru că nu a vrut să le ceară părinților lui bani.

„Mergeam pe la castinguri. Nu luam absolut niciunul. Eram considerat talentat, jucam la Teatrul de Comedie, dar în acea vară am făcut foamea. Nu am vrut să le cer bani părinților mei, am mințit că am (…) În acea vară aveam bani strânși cam pentru 3 luni și am făcut o listă, ‘cum să supraviețuiesc în acea vară. Am scos țigările…

Că merg în stațiile de tramvai și găsesc mucuri de țigări. Era un hypermarket la acea vreme cu un raion unde se vindeau produse al căror termen de valabilitate se apropia de expirare. Cașcaval cu note de albastru, dar comestibil, cumpăram multă pâine, parizer roșu, fără etichetă, ketchup și uite așa am trecut toată vara. Când mă duceam la mama, mai furam din frigider, mai plecam cu două-trei felii de salam”, a dezvăluit Mihai Bendeac.

De asemenea, Mihai Bendeac a mai povestit că primul proiect care i-a adus un succes răsunător a fost ”Milionari de weekend”, în care a jucat alături de Tudor Chirilă și Andi Vasluianu.

”Am mâncat ultima felie de parizer și m-a sunat Andi Vasluianu. Mi-a spus că ăștia nu ne dau banii mâine. Îl ultima zi am mâncat făină cu apă la cuptor, pe care am mâncat-o cu o șurubelniță și un ciocan. Am luat 50 de milioane pentru filmul ‘Milionar de weekend și i-am zis lui Andi: ‘Vrei să ne oprim la un Mc Donalds să mâncăm ceva?. A zis ‘Da. Mi-am luat 6 hamburgeri și 4 porții de cartofi, mâncam și plângeam în mine, să-mi bag ….! S-a terminat vara și mi-am spus că ‘dacă am trecut peste asta, merit orice, în …. mea!”, a mai povestit Mihai Bendeac.