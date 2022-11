Maria Ciobanu și-a pregătit deja locul de veci. Mormântul ei se află în Cimitirul Bellu

Întrucât are 85 de ani, Maria Ciobanu a decis să își aleagă de pe acum un loc de veci. Artista de muzică populară a ales să fie îngropată în România, la Cimitirul Bellu din București. Mormântul ei se află pe Aleea Artiștilor, sub un tei, fiind aproape de locul în care au fost îngropați nume mari din muzica populară, precum Adrian Pintea, Ioan Luchian Mihalea și Gheorghe Dinică.

„Doamna Maria a primit acest loc de pe Aleeea Artiștilor, sub un tei. Probabil are o vârstă și a vrut să lase lucrurile aranjate din acest punct de vedere”, a explicat, vineri, un paznic de la Cimitirul Bellu, relatează VIVA!.

În capătul celălalt al Aleii Artiștilor este înmormântat fostul ei partener de viață Ion Dolănescu. Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, a auzit că artista de muzică populară are un loc de veci la Cimitirul Bellu, deși, inițial, credea că va fi îngropată în America.

„Așa știu și eu, că doamna Maria Ciobanu are loc de veci acolo”, a spus Dragoș Dolănescu, potrivit sursei citate anterior.

Maria Ciobanu s-a mutat în America din cauza problemelor de sănătate

Vă amintim că Maria Ciobanu are cetățenie americană, iar în ultimii ani a stat mai mult în America, unde se află împreună cu soțul ei, Mircea Câmpeanu. Cei doi locuiesc în Los Angeles la Camelia Filip, fata vedetei.

Cu puțin timp în urmă, Ionuț Dolănescu, fiul Mariei Ciobanu și al lui Ion Dolănescu, a anunțat că mama lui s-a întors în România. În 2019, Maria Ciobanu a luat toată România prin surprindere după ce s-a mutat în America din cauza unor probleme de sănătate. Totuși, interpreta de muzică populară se întoarce anual în țara natală.

Cu toate că are 85 de ani, cântăreața zboară în fiecare an pentru a-și vizita țara natală, aici unde sunt toți cei dragi ei și restul familiei, dat fiind faptul că starea ei de sănătate s-a ameliorat între timp. Ionuț Dolănescu a spus că mama lui a revenit în România și că are planuri pentru anul viitor.