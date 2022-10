Mariei Ciobanu îi este greu să se despartă de plaiurile mioritice. Deși petrece mai mult timp în Satele Unite ale Americii, îndrăgita interpretă dorește să facă în continuare naveta între România și America. Ionuț Dolănescu a spus că nimic nu o poate opri pe mama sa, care recent a împlinit vârsta de 85 de ani.

Este hotărâtă să revină în România

Artista preferă să-și petreacă iernile peste ocean deoarece acolo iernile sunt mai blânde, ceea ce este mai benefic pentru sănătatea sa. Ionuț Dolănescu a declarat că mamei sale îi place să călătorească între România și Statele Unite.

„Mama e hotărâtă să vină și la anul în România, dacă starea sa de sănătate îi va permite să facă asta. Cred că modelul ultimilor doi ani, când mama a revenit de fiecare dată acasă, e și pe placul ei!”, a spus acesta pentru Impact.ro.

Interpreta suferă de o formă de astm

În anul 2017, Maria Ciobanu a fost diagnosticată cu o formă de astm cauzată de inhalarea de fum la petrecerile la care a cântat.

”Nu am vicii, iar de fumat, nici nu vreau să aud. Nu cred că există un dușman mai păcătos. Eu am și pătimit din cauza tutunului, pentru că am inhalat fum în timp ce cântam și așa m-am trezit cu astm bronșic”, spunea aceasta într-un interviu.

La recomandarea medicilor, artista a decis să își petreacă iernile peste ocean, mai exact în Los Angeles, California, unde clima este mai blândă.

“Din păcate, mama nu va rămâne în ţară mai mult de luna septembrie. Revine acasă, fiindcă acolo în Statele Unite ale Americii, clima e mult mai potrivită pentru tratarea bolii sale. Pe de altă parte, nu cred că mama va mai reveni vreodată pe scenă. Şi-a anunţat retragerea în 2017 şi cam asta a fost tot. La 84 de ani are însă vocea intactă şi la fel de frumoasă.

Ştiu ce vă spun, fiindcă atunci când o rugăm insistent, ne mai cântă nouă, copiilor săi, sau celor mai apropiaţi amici. Aşa s-a întâmplat la finele lui iulie, când Maria Ciobanu a cântat două sau trei melodii la botezul nepoţelului Stelianei Sima. Dar astea sunt ocazii foarte rare”, a spus Ionuț Dolănescu pentru Impact.ro