Florin Busuioc are două fiice, Natalia și Catinca. Iar Liliana este cea de a doua soție a artistului. Povestea celor doi de dragoste s-a consumat în două etape.

La un moment dat, cuplul a luat o pauză de 7-8 ani, după care și-au reluat relația. Florin și Liliana sunt părinții a două fete, însă actorul mai are din prima căsătorie un băiat.

Cum a explicat Florin Busuioc faptul că nu a plecat vara aceasta în vacanță alături de familia sa

„Bateriile sunt încărcate, nu am fost în vacanță, dar tot încărcat sunt. Nu am avut nevoie să plec în vacanță, soția mea a fost cu fiică-mea cea mică plecată în Turcia două săptămâni, fata cea mare a fost pe la Untold, a mai fost pe la mare, dar eu nu am avut nevoie.

Nu am avut cum să merg, pentru că totul a fost plecare cu o mașină și eu nu am prea mai avut loc acolo în mașina respectivă, nu are importanță, nu am plecat pentru că nu am vrut să plec”, a declarat, pentru Impact.ro, Florin Busuioc.

Actorul a povestit despre colaborările și activitățile profesionale din ultimii doi ani

Florin Busuioc a vorbit recent și despre propunerile pe care le-a primit în ultimii ani, dar și despre motivele pentru care le-a refuzat pe unele. Actorul a fost invitat, alături de colegii săi de la PRO TV să participe în episoadele de sărbători, însă acesta a refuzat să o facă.

Actorul şi prezentatorul TV Florin Busuioc, în vârstă de 60 de ani, a vorbit despre propunerile pe care le-a primit în ultimii ani, dar și despre deciziile luate.

Într-un interviu acordat pentru Click, acesta susține că a jucat în trei filme în ultimul an, însă de atunci nicio altă ofertă nu a mai primit. Totodată, el susține că a acceptat propunerile pentru că era vorba despre trei comedii.

„În ultimul an am avut ocazia să joc în trei filme, în „Pup-o mă, 2”, în „Secretul lui Zorillo” și „Zăpadă, Ceai și Dragoste” și a fost foarte bine că am jucat. Trei comedii, două cu Alin Panc și Sandu Pop și unul cu Liviu Varciu. Mi-a plăcut să lucrez la ele. Dar nu au mai venit oferte”, a spus actorul, pentru sursa citată.

El a explicat şi de ce nu a vrut să joace în Las Fierbinţi, producţia de succes a celor de la PRO TV.

Mi s-a propus mai demult și am refuzat, nu m-a interesat. Las Fierbinți este frumos așa cum e. Nu trebuie să apar eu în Las Fierbinți ca să fie și mai frumos. Pentru că el este super OK așa cum este el. Nu m-a interesat să fiu sincer”, a povestit Florin Busuioc.