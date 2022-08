Vestea momentului despre Alexandru Arșinel. Copiii săi au luat o decizie de ultim moment. Ei au stabilit ce vor face cu tatăl lor în condițiile în care starea sa de sănătate este una destul de delicată. El se află de mai bine de o lună internat în spital. Până să ajungă pe mâna medicilor, cei doi copii s-au gândit să acestuia i-ar fi mai bine dacă s-ar afla într-un azil de bătrâni. Ei au luat în calcul faptul că acolo ar fi îngrijit și supravegheat în permanență de specialiști.

Între timp, cei doi fii ai artistului, Cristian și Bogdan, s-ar fi răzgândit. În cele din urmă, cel mai probabil Alexandru Arșinel se va întoarce acasă. Până atunci, actorul va sta în continuare în spital, deoarece se află într-o stare delicată din punct de vedere al sănătății.

Copiii artistului au luat o decizie importantă

O sursă apropiată familiei actorului a dezvăluit că starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel este delicată, fiind în continuare internat și aflându-se sub supraveghere medicală.

”Copiii lui nu-l vor mai duce, după externare, la acel cămin de bătrâni din Snagov, unde a stat aproape o lună. Ei l-au dus pentru un tratament la picioare, avea escare, și acolo beneficia de confort și de tratament. Însă, s-a interpretat un pic altfel, că l-ar fi mutat acolo definitiv, și le-a fost cam rușine să-l mai lase un timp acolo. După ce va fi externat, probabil că va fi adus acasă. Starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel este delicată, fiind în continuare internat și aflându-se sub supraveghere medicală”, au spus surse apropiate familiei actorului, conform Ego.ro.

Starea de sănătate a lui Arșinel e în continuare precară

Amintim că, în urmă cu o săptămână, a apărut informația că Alexandru Arșinel nu se simte deloc mai bine. S-a spus atunci că medicii fac tot ce pot pentru ca îndrăgitul actor să se pună pe picioare. Ultimele informații au inducat că actorul trece prin momente extrem de dificile, în timp ce nimeni nu poate spune cu exactitate ce se va întâmpla cu acesta.

Cunoscutul actorul se afla încă în spital și starea de sănătate era una precară, în ciuda faptului că i-au fost făcute toate investigațiile necesare. Infecția pe care o are este foarte puternică, dar medicii nu au putut încă să găsească sursa infecției. La acel moment, Alexandru Arșinel se afla sub terapie antibiotică amplă, însă medicii se declarau sceptici. Actorul avea un risc ridicat de infectare deoarece are o proteză biologică aortică și stenturi coronariene.