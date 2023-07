Simona Halep este deja înscrisă pe lista oficială a sportivelor care vor participa la turneul US Open din acest an, chiar dacă este marcată ca fiind temporar suspendată. Halep are termen până la data de 22 august să scape de suspendare, iar până la această dată, sportiva din Constanța speră că va avea drept de joc.

Americanii, optimiști că Simona Halep revine la US Open

Între timp, ea se antrenează pe un teren identic cu cel din cadrul turneului US Open, și are speranțe că va juca în Statele Unite. De asemenea, americanii sunt optimiști în ceea ce privește posibilitatea unei reveniri pe teren a Simonei Halep.

Pe lângă antrenamentele de pe terenul de tenis, Halep se antrenează intens și în sala de forță, lucruri care nu au trecut neobservate de jurnaliștii din SUA. Situația sportivei din România a fost discutată în podcastul „Tennis Talk”, iar jurnaliștii americani spun că „Simo” este pregătită să joace la US Open.

„Avem vești despre situația Simonei Halep! Bineînțeles, a fost suspendată în urmă cu aproape un an, în octombrie 2022, când a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă. Dar, de fapt, veștile sunt încurajatoare, după ce a fost audiată și a pledat nevinovată – am aflat asta înainte de Wimbledon.

În sfârșit, după ce a avut mai multe amânări ale procesului: trebuia să aibă loc în luna ianuarie, apoi în aprilie, dar a primit până la urmă o șansă. Au spus că va dura câteva săptămâni pentru a analiza toate informațiile și a pronunța o decizie, să sperăm că săptămâna aceasta. Dar semnele încurajatoare sunt că Halep joacă pe terenuri de hard la antrenament, fiind pregătită pentru US Open!”, a afirmat Cam Williams, gazda podcastului „Tennis Talk”.

Numele Simonei nu apare pe listele de la Montreal și Cincinnati

Apariția Simonei Halep pe lista participantelor US Open (28 august – 10 septembrie) a contribuit la teoria că revenirea în turneele oficiale este aproape. A fost pentru prima dată când numele ei a fost trecut pe listă la un turneu din circuitul feminin în 2023.

Entuziasmul general este acum însă ceva mai redus pentru că sportiva nu apare pe listele turneelor premergătoare US Open, adică cele de la Montreal (4-13 august) și Cincinnati (12-20 august).