Nicolae Ciucă a adăugat că anul 2022 a fost unul în care țara noastră a deschis un amplu proces de reformare e economiei.

2022, un an bun din punct de vedere economic pentru România

„Veşti bune pentru economia României! Agenţia de rating Fitch a operat, după aproape trei ani, prima îmbunătăţire a ratingului României şi a revizuit perspectiva de ţară de la negativă la stabilă. Economiştii confirmă astfel soluţiile guvernării noastre responsabile şi importanţa stabilităţii politice, sociale şi economice în această perioadă complicată la graniţele ţării. Am trecut cu bine peste provocări, iar 2022 a fost an de vârf pentru atragerea de fonduri europene, de investiţii străine şi a dovedit capacitatea economiei româneşti de a performa. 2022 este şi anul în care am reuşit să deschidem un amplu proces de reforme necesare economiei, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi ghidate obiectivului nostru de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”, a afirmat premierul, potrivit unei postări pe Facebook de pe pagina Guvernului.

Premierul a mai precizat că „decizia Agenţiei de rating Fitch reprezintă şi un semnal de încredere în perspectivele de creştere economică, fundamentate pe continuarea programelor guvernamentale şi susţinerea oportunităţilor de dezvoltare ale României”.

Fitch a revizuit perspectiva de țară a României de la negativă la stabilă

Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României și a revizuit perspectiva de țară de la negativă la stabilă. Potrivit Ministerului Finanțelor, decizia este determinată de stabilizarea datoriei publice, și de implementarea unor politici menite să asigure o consolidare fiscală treptată, dar și de stabilitatea politică și de reducerea riscurilor în legătură cu războiul din Ucraina și cu o criză energetică. Aceasta este prima modificare în sens pozitiv făcută de agenția americană de rating din aprilie 2020.

Fitch a anunțat că datoria publică raportată la PIB s-a stabilizat la 49% în 2021-2022 şi deficitul bugetar va scădea, dar scăderea va fi mai redusă decât Guvernul de la București. De asemenea, preconizează că economia României va crește cu 2,3% în 2023.

Agenția americană a avertizat în octombrie 2022 că economia României ar putea intra în recesiune în prima parte a lui 2023, prevăzând o încetinire serioasă a economiei și creșterea continuă a prețurilor.