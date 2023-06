Olena Zelenska, soţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a recunoscut că plânge „foarte des”. Motivul este legat de războiul din Ucraina.

„Azi, în acest interviu, s-ar putea să plâng din nou. Mi se întâmplă foarte des. În fond, sunt o fiinţă umană, am sentimente şi plâng”, a spus ea, într-un dialog cu ziarul spaniol El Mundo

Zelenska a declarat că i-a fost şi mai greu imediat după ce forţele ruse au invadat Ucraina, în februarie anul trecut.

„În primele zile ale războiului, fiecare atac mă afecta foarte puternic. Am plâns chiar şi la evenimente oficiale. Acum nu că am ajuns mai insensibilă, dar trebuie să fac tot ce pot ca să termin povestea”, a comentat soția lui Zelenski.

A ajuns în top 100 al celor mai influente persoane din lume

Recent, soția președintelui Volodimir Zelenski a ajuns în top 100 al celor mai influente persoane din lume. La categoria „Lideri” mai sunt incluși președintele SUA Joe Biden, cancelarul german Olaf Scholz, jurnalistul The Wall Street Journal Evan Gershkovic, care a fost arestat la ordinul lui Vladimir Putin. Trebuie subliniat că Time 100 este lista celor mai influenți oameni din lume, potrivit revistei americane. A fost publicat pentru prima dată în anul 1999, în urma unei discuții între oameni de știință, politicieni și jurnaliști americani.

Olena Zelenska, prima doamnă a Ucrainei, a fost inclusă în top 100 al celor mai influente persoane din lume, alături de ucraineanca Oleksandra Matviichuk, laureată a premiului Nobel pentru Pace și activistă pentru drepturile omului. Potrivit publicației americane Time, în 2022, atunci când Rusia a lansat un război pe scară largă împotriva Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a devenit cea mai influentă persoană a anului. Pe locul al doilea s-a situat CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk, urmat de premierul britanic Borris Johnson.

Ea a ținut să transmită și un mesaj la un an de la începerea conflictului din Rusia. Potrivit acesteia, este vorba un an de rezistenţă de succes împotriva Rusiei, ci nu prima aniversare a invaziei.

„Astăzi nu aniversăm un an de război, ci marcăm un an de rezistenţă la agresiune, un an de curaj, un an de asistenţă reciprocă şi de salvare reciprocă, un an de umanitate şi un an de prietenie. Sunt sigură că în curând vom putea împărtăşi cu voi cel mai valoros lucru – victoria. Victoria noastră comună”, a declarat atunci Olena Zelenska.