La conferinţa de presă organizată la un an de la începutul invaziei ruse, preşedintele Zelenski a vorbit despre modul în care el şi familia sa fac faţă realităţii războiului. Preşedintele a mărturisit că aceasta a fost cea mai grea întrebare care i-a fost pusă în cadrul conferinței de presă care a durat două ore.

Volodimir Zelenski a răspuns la cea mai grea întrebare

„Îi iubesc, bineînţeles. Îmi iubesc soţia, copiii, ei sunt oamenii cei mai importanţi pentru mine. Nu îi văd prea des. Pe părinţii mei – nu-i văd deloc. Dar sunt cu toţii în inima mea.

Principalul lucru este să nu-i dezamăgesc. Principalul lucru este ca ei, copiii mei, să fie mândri de mine. Şi mă bucur că sunt în Ucraina, că studiază în şcoli ucrainene.

Este important pentru un preşedinte al unei ţări, fie că este fost sau actual, atunci când eşti un preşedinte de război, este important să-ţi ai copiii aici, pentru că ţara este aici, pentru că băieţii şi fetele mor aici”, a spus Volodimir Zelenski.

Mai mult, Volodimir Zelenski a mărturisit că este „incredibil de norocos” cu familia şi ţara pe care le are.

De asemenea, președintele Ucrainei adăugat că este mândru de soţia sa, care face totul pentru copiii lor şi pentru stat.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina nu a făcut decât să întărească căsnicia cu soţia sa, Olena, în ciuda faptului că aceasta a fost iniţial împotriva ideii soţului ei de a candida la preşedinţie.

Cuplul prezidențial apare acum adesea la evenimente oficiale împreună. Olena Zelenska a devenit o adevărată ambasadoare pentru Ucraina, deplasându-se în străinătate mai mult decât soţul ei şi implicându-se în cauze umanitare şi de strângere de fonduri.

Cel mai înfricoșător moment pentru Volodimir Zelenski

Totodată, Volodimir Zelenski a fost întrebat în conferinţa de presă şi care a fost cel mai înfricoşător moment pe care l-a trăit în război până acum.

Liderul de la Kiev răspuns fără ezitare că momentul când a văzut cu ochii lui ceea ce s-a întâmplat la Bucea, după ce ruşii s-au retras, a fost cel mai înspăimântător moment.

„Bucea, momentul în care am mers şi am văzut. A fost oribil. Ce am văzut a fost că diavolul nu se află în altă parte, sub pământ, ci este printre noi”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski: Ucraina nu trebuie să se sacrifice pentru Europa

De asemenea, Volodimir Zelenski a mai subliniat că Ucraina nu are niciun drept să cadă doar de dragul de a menţine o pace în Europa faţă de acest război oribil.

„Este foarte greu să vorbim despre suportul care scade. În fiecare zi simt sprijinul în galben şi albastru de peste tot din lume. Sunt recunoscător pentru asta.

Pentru mine asta contează. Dar nu vorbim despre o diminuare a muncii, vorbim de sprijinul concret pentru Ucraina. Ce vreau să spun societăţilor dumneavoastră este că voi aţi învăţat atât de multe de la poporul ucrainean, pentru că ştiu că aţi găzduit foarte mulţi dintre oamenii noştri care au fost forţaţi să fugă de război, femei şi copii.

Eu cred că voi aţi înţeles asta. Prin a ajuta Ucraina, îi ajutaţi pe toţi.

Dacă se reduce sprijinul, se reduce sprijinul pentru integritatea şi suveranitatea voastră într-un final. Aşa cum am spus, dacă trece o rachetă prin spaţiul aerian românesc şi sunteţi în spaţiu NATO, dacă, Doamne fereşte, racheta explodează pe spaţiul vostru, NATO trebuie să se gândească, ori menţinem unitatea NATO şi arătăm putere sau nu. Dacă ei vor să arate putere, trebuie să caute care sunt opţiunile de răspuns.

Eu vreau ca vocea mea să fie auzită nu de către ţările membre NATO, ci de către societăţile acelor ţări membre NATO, de către oamenii de rând.

Ucraina nu are niciun drept să cadă, doar de dragul de a menţine o pace în Europa faţă de acest război oribil. Eu cred că Rusia merge înainte în ciuda sancţiunilor.”, a spus Volodimir Zelenski.