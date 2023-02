Soţia preşedintelui ucrainean, a participat online, joi, la un eveniment aniversar din Vilnius, Lituania, şi a afirmat că Ucraina a suferit „un an de iad”.

În cadrul evenimentului, Olena Zelenska a declarat că Ucraina va marca vineri nu prima aniversare a invaziei ruseşti, ci un an de rezistenţă de succes, potrivit reuters.com

Un an de război în toată regula este o dată teribilă de marcat

„Un an de război în toată regula este o dată teribilă de marcat. Pentru că este un an de atac, agresiune şi crime”, a declarat Olena Zelenska.

Vineri, 24 februarie, marchează începutul celui de-al doilea an a ceea ce Rusia a numit o „operaţiune militară specială” în Ucraina, un conflict care a ucis zeci de mii de oameni, a distrus oraşe şi a forţat milioane de oameni să fugă.

„Astăzi nu aniversăm un an de război, ci marcăm un an de rezistenţă la agresiune, un an de curaj, un an de asistenţă reciprocă şi de salvare reciprocă, un an de umanitate şi un an de prietenie. Sunt sigură că în curând vom putea împărtăşi cu voi cel mai valoros lucru – victoria. Victoria noastră comună”, a declarat Zelenska.

La evenimentul de la Vilnius au participat câteva zeci de refugiaţi ucraineni, majoritatea femei şi copii, şi preşedintele lituanian Gitanas Nauseda.

Banca centrală a Ucrainei a marcat aniversarea invaziei prin emiterea unei noi bancnote care comemorează rezistenţa în război, una dintre feţe înfăţişând trei soldaţi care ridică steagul naţional.

Olena Zelenska vrea ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru încălcări ale drepturilor omului

Anterior, Olena Zelenska a transmis un mesaj într-o intervenţie video la Naţiunile Unite. Soția lui Volodimir Zelenski a cerut ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru încălcări ale drepturilor omului în războiul din țara sa.

„Victoria Ucrainei va însemna victoria drepturilor omului asupra fărădelegii, torturii şi distrugerii. Prin urmare, dreptate pentru Ucraina înseamnă dreptate pentru întreaga lume”, a spus soţia preşedintelui Volodimir Zelenski în fața delegaţilor ONU.

Mesajul video a fost difuzat la un eveniment privind respectarea drepturilor omului în conflict. În cursul zilei, Adunarea Generală se va reuni la New York pentru a marca un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia.