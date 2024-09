Magda Catone a luat în calcul retragerea la mănăstire. Îndrăgita actriță din România a oferit mai multe explicații după ce a fost invitată la cea de-a XXII-a ediţie a Galei „Seniori de Colecţie”.

Ea le-a explicat românilor că o astfel de decizie poate fi „un lucru foarte înțelept” pentru cei care sunt în căutare de liniște. Actrița a subliniat că este foarte apropiată de mulți părinți duhovnici și are un dialog foarte prietenos cu ei.

Totodată, a explicat faptul că „mănăstirea nu este un azil”. Astfel, cei interesați trebuie să considere această retragere precum „un examen de conștiință foarte puternic”.

În opinia ei, șederea la mănăstire este „un pasaj care ar trebui să existe în viața fiecăruia”.

Și dacă n-o numim retragere, o numim doar vizită sau, să zicem, pelerinajul e o acțiune care e în desfășurare, dar șederea la mănăstire cred că este un pasaj care ar trebui să existe în viața fiecăruia dintre noi. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine”, a spus actrița la Antena 3.

Dar pentru că-s foarte aproape de mulți părinți, duhovnici și am un dialog foarte prietenos și în care primesc informații pline de înțelepciune, vă anunț, dacă nu știți, că mănăstirea nu este un azil, adică trebuie să considerați această retragere un examen de conștiință foarte puternic.

De asemenea, îndrăgita actriță a vorbit și despre recalcularea pensiilor. Ea a criticat demersul din România și a subliniat că întreaga acțiune este tristă. Totodată, speră să nu iasă în pierdere.

Actrița a subliniat că este mulțumită de pensia pe care o are.

Magda Catone spune că nu înțelege ce se întâmplă în România și nu știe ce „matematicieni” au gândit astfel de măsuri sau „ce inteligențe artificiale ne strică bucuria și liniștea”.

În opinia îndrăgitei actrițe, întreaga recalculare a pensiile este o „alba-neagra”. Ea spune și că mulți și-au pierdut încrederea în autorități și nu mai sunt prea convinși că vor apuca o pensie.

„Eu sunt mulțumită, nu știu dacă o să primesc ceva în plus. Sper să nu-mi ia, că văd că așa e ultima modă, din păcate. E trist. Nu știu ce se întâmplă, ce matematicieni stau acolo, ce inteligențe artificiale ne strică bucuria și liniștea. Dar au făcut anii ăștia cumva… se numește alba-neagra în terminologia asta de cartier sau de autobază, o manieră în care au zis că o să se pună regulă într-o atât de importantă situație.

Noi încă ne mai gândim și ne bucurăm că putem să ajungem la pensie, dar cei care vin după noi nu cred că mai vorbesc despre asta prea convinși că o vor primi, sau că că vor exista legi care să-i pună la adăpost. Nu mai alerg după autobuz că nu mai e cazul. Adică am și eu o mașină la vârsta asta, plătită din banii munciți.

Nu fac nici cum se cheamă săritura Fosbury (n.red. Dick Fosbury, cel care a revoluționat săritura în înălțime). Nu fac nici participări la Maratonul verii, toamnei sau cireșei sau al berii. Și-atunci, cum vă zic? Dacă mă duc la piscină, mă duc la serviciu, am grijă de grădină, am și o pisică pentru care trebuie să mă pregătesc, să am mâncare umedă, mâncare uscată, să-i schimb apa”, a spus actriţa.