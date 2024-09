Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a dat asigurări că majoritatea românilor vor primi pensii mai mari, după recalculare. Chiar dacă aproximativ 200.000 de persoane nu vor avea parte de schimbări în valoarea pensiei, oficialii români promit că niciun pensionar nu va pierde din drepturile pe care le are.

„Legea este bună. Cred că românii sunt mulțumiți, cu atât mai mult cu cât de mâine vor începe să primească pensiile recalculate. Din păcate, nu auzim prea des și vocea celor mulțumiți. Poate nici noi nu am comunicat destul. De ani de zile s-a spus că vrem pensii care să fie raportate la cât am contribuit, indiferent de momentul în care am ajuns la pensie. Avem peste 3,8 milioane de pensionari care, datorită recalculării, au primit măriri ale pensiilor.

Da, avem și circa 200.000 de pensionari care rămân la aceeași sumă, dar nimeni nu pierde. În cazul acestor români, ei au avut beneficii suplimentare față de românii care au muncit și au contribuit la fel ca și ei. Este incorect față de românii care au ieșit la pensie pe legi mai vechi, ca cei care au ieșit după 2010 să aibă indice de corecție.

Pe noua lege nu mai avem acest indice, astfel că suntem într-o zonă de echilibru. Fiecare ne dorim dreptate și corectitudine în calitatea de asigurat.”, a declarat ea, duminică, în cadrul unei intervenții TV la România TV.