Cosmin Cernat a trăit o adevărată tragedie. La doar 6 ani, a suferit pierderea mamei sale. A fost crescut de bunica sa, în circumstanțe dificile și cu profunde răni emoționale. Până la vârsta de 20 de ani, a fost incapabil să discute despre pierderea femeii care i-a dat viață. El a admis că încă resimte durerea acelui moment tragic.

Cosmin Cernat a mărturisit cu tristețe și durere amintirile sale. El e cunoscut pentru activitatea sa în lumea televiziunii. S-a evidențiat inițial ca prezentator de știri sportive. Acum este la Kanal D. În viața personală, el este căsătorit cu Mădălina, persoană pe care a întâlnit-o acum 11 ani. Din căsnicia anterioară cu Monica Iagăr, încheiată în 2009, comentatorul sportiv are două fiice, pe nume Ayana și Maya. Acestea sunt în grija mamei lor.

El și-a pierdut mama la o vârstă fragedă și apoi pe bunica care s-a ocupat de creșterea sa. Acesta a povestit că a avut o copilărie care, în opinia sa, este normală. La vârsta de 6 ani, mama sa a decedat. Vedeta TV a fost crescut de bunica sa într-un bloc comunist cu condiții precare, care implicau igrasie, condens și frig. El a subliniat că această perioadă nu a fost plăcută din această perspectivă.

În plus, își amintește de vacanțele petrecute la Focșani, la părinții tatălui său, împreună cu verișorii săi. Cernat a exprimat că această perioadă a fost destul de ok, dar nu este sigur dacă o poate cataloga drept o copilărie fericită, deoarece perspectiva copilăriei este diferită.

Timp îndelungat, a avut dificultăți în a face față pierderii mamei sale. Cosmin Cernat nu a putut discuta despre asta până după vârsta de 20 de ani. El a explicat că a fost o chestiune de acceptare. Discutând cu persoanele mai în vârstă, a înțeles că tot ce începe are și un sfârșit.

Când a realizat că nu este un copil orfan și că aparține unei familii, Cernat a reușit să accepte pierderea. Cu toate acestea, a menționat că există urme care rămân, precum niște cicatrici pe care le observi și le accepți, și nu poți trece peste ele.

Ani mai târziu, când Cosmin Cernat era deja adult, a suferit o altă pierdere majoră: moartea bunicii sale, cea care l-a crescut începând cu vârsta de 6 ani. În acel moment, el lucra la TVR. A mărturisit că vestea tragică l-a afectat profund, determinându-l să se izoleze în casă timp de o săptămână.

„O săptămână nu am fost om. Nu am mers la serviciu, nu am făcut nimic, nu am ieșit din casă. Nu știu cum am reușit să merg mai departe. Pur și simplu într-o zi m-am îmbrăcat și am mers la birou, eram la TVR pe vremea aceea”, a spus acesta, conform fanatik.ro.