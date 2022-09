Carmen Harra trecut prin momente cumplite în urmă cu ceva timp. Într-un interviu acordat la Antena Stars, clarvăzătoarea a povestit două incidente care i-au marcat viața complet și au făcut-o să ia măsuri drastice pentru a se putea apăra singura.

Vedeta susține că se afla în sufragerie, iar uitându-se spre hol a observat un foc uriaș. Flăcările veneau din spatele casei sale, iar acela a fost momentul în care Carmen Harra a înțeles că cineva a vrut să îi facă rău. Totul s-a petrecut în America, susține aceasta.

Carmen Harra, jefuită de hoți după ce vila i-a fost incendiată

„Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei.”, a declarat Carmen Harra la Antena Stars.

Acesta nu a fost însă singurul incident prin care vedeta a trecut. Recent, vila acesteia a fost spartă, iar hoții au lăsat-o fără 30.000 de dolari. I-au decupat geamurile, au pornit alarmă și au furat tot ceea ce au putut, inclusiv bijuteriile.

„Tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. Au pornit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere.”, a mai adăugat aceasta.

Carmen Harra și-a luat permis de port armă

După ce a trăit două astfel de situații, Carmen Harra a fost practic traumatizată și a decis să ia măsuri drastice. Vedeta are camere de supraveghere în toată casa și de asemenea a obținut și un permis de port armă. Aceasta are și un pistol pe care este gata să îl folosească în cazul în care va fi nevoie.

„Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de portarmă”, a mai dezvăluit ea.

Amintim că Harra Carmen este nepoata lui Octavian Goga și s-a născut în 1955. Ea s-a făcut remarcată în 1980, odată cu formația Trio Expres, care a preluat toate piesele celor de la Modern Talking. Ulterior însă, aceasta a devenit clarvăzătoare.