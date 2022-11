Cătălin Botezatu, prima declarație despre criticile aduse lui Carmen Iohannis

În cadrul unui interviu, Cătălin Botezatu a vorbit despre comentariile pe care le-a făcut despre rochiile purtate de Carmen Iohannis la funerariile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a, rochii alese de stilista ei – Andreea Tincu. Vedeta a ținut să sublinieze că el nu a criticat-o pe Prima Doamnă a României, ci ținutele alese de Andreea Tincu, amintind că a criticat și ținutele altor personalități care au participat la funerariile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a.

„Eu nu am criticat-o pe Prima Doamnă, Carmen Iohannis, am criticat ținuta care a fost făcută de un stilist. În general, femeile care au un anumit statut, cum este cel de Prima Doamnă, apelează la un stilist. Eu nu am criticat femeia, ci ținuta. Carmen Iohannis este o femeie extraordinară, frumoasă, inteligentă, care arată foarte bine și care, de cele mai multe ori în aparițiile publice, a avut ținute corecte.

Greșeli stilistice se fac la orice nivel, în orice țară, multe dintre Primele Doamne ale lumii au purtat ținute care au fost comentate negativ. Eu mi-am spus părerea pentru că era vorba de un eveniment, funeralii de stat, care impunea respectarea unor reguli vestimentare stricte. În acel interviu am criticat inclusiv ținutele unor membre ale Casei Regale britanice pentru că au purtat accesorii în exces”, a explicat, recent, Cătălin Botezatu.

Carmen Iohannis are rochiile prea scurte pentru statutul ei

Cătălin Botezatu a precizat, totodată, că o greșeală pe care o vede adesea în ținutele Primei Doamne a României este reprezentată de lungimea incertă a rochiilor și fustelor ei. Potrivit spuselor sale, statutul ei nu îi permite să își arate genunchii, însă, din punctul lui de vedere, aceasta nu este greșeala lui Carmen Iohannis, ci a stilistei ei – Andreea Tincu.

„Carmen Iohannis nu greșește, greșesc stiliștii. Dacă ar fi să nominalizez un lucru care nu este conform cu statutul, n-aș putea să spun că este o greșeală, ar fi faptul că nu respectă lungimea fustei sau a rochiei. Domnia sa ține tot timpul să i se vadă genunchii. Este o lungime incertă, uneori greu de controlat”, a precizat vedeta, în cadrul unui interviu acordat pentru VIVA!.

Vă amintim că despre această problemă a vorbit, recent, și Stephan Pelger, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din țara noastră.

„I-am creat o grămadă de rochii pe care ea le-a modificat și le-a scurtat. Asta este problema Primei Doamne, pe care eu o stimez și este o doamnă foarte umană, foarte simpatică, foarte glumeață, dar are o problemă cu lungimile fustelor: pe toate și le-a scurtat singură.

Și când mi-am văzut creațiile scurtate la un nivel nepotrivit, am fost destul de dezamăgit. Fiecare face ce vrea cu ținutele, dar dacă tot angajezi un stilist, un designer, ca să-ți facă ținutele, măcar ține cont de ceea ce ți se spune”, a declarat, recent, Stephan Pelger în cadrul unei emisiuni TV.