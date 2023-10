Vestea zilei despre Simona Halep! Clarvăzătoarea Carmen Harra a făcut previziuni în legătură cu viața personală a tenismenei.

Sportiva din Constanța a fost căsătorită cu Toni Iuruc. Au divorțat însă la mai puțin de un an după cununia civilă și cu scurt timp înainte de cea religioasă. Ei bine, Carmen Harra spune că Simona Halep se va mărita din nou și va avea doi copii.

Simona Halep se va recăsători cu un bărbat mai tânăr

Clarvăzătoarea a spus că ar fi vorba despre cineva care activează tot în domeniul sportului, apropiat ca vârstă de tenismenă, pe care îl cunoaște.

Cât despre căsnicia eșuată cu Toni Iuruc, Carmen Harra a spus că știa că era o tranziție. Potrivit acesteia, nici Simona Halep nu a fost pe deplin convinsă.

„Ea se va recăsători și o să aibă și doi copii, împotriva la toate lucrurile care ar contrazice acest lucru. Iată cât de interesant. În viziunea mea, o văd undeva în viitorul ei și o mămică fericită și un om care o să aibă o viață de familie. Un partener tot din sport. Eu am știut că partenerul de acum era o tranziție, nu era ce trebuie, nu cred că a fost nici ea convinsă, cred că s-a lăsat influențată, ea e ușor de manipulat emoțional din cauza excesului de sensibilitate”, a declarat ea pentru WOWnews.

S-ar putea întâmpla chiar anul viitor

Carmen Harra a spus însă că va găsi „un om care este foarte puternic, tot în filiera ei, îl cunoaște”. Potrivit acesteia, s-ar putea întâmpla chiar anul viitor sau în trei ani de acum.

„Nu știu de ce am senzația că e din altă parte a lumii, nu sunt sigură neapărat că el trăiește în România, însă nu are nicio importanță. Este un om care îi reclădește încrederea în sine, care e suportul ei moral și îi schimbă destinul în bine. O văd într-o relație cu cineva care este în jurul vârstei ei, care nu are copii și este un om tânăr, deci altcineva mai tânăr va apărea în viața ei, nu m-ar mira dacă undeva în anul viitor sau în trei ani de acum”, a adăugat clarvăzătoarea.

Simona Halep este mândră de nepoata ei

Amintim că Simona Halep a fost suspendată patru ani din tenis, după ce la US Open 2022 a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat. În acest context, sportiva don Constanța are timp să se dedice mai mult familiei. Jucătoarea de tenis în vârstă de 32 de ani are motive să fie mândră de nepoata sa, Cristina. Aceasta face furori la competițiile de gimnastică ritmică.

Cristina Halep are 15 ani și este legitimată la CSȘ Nr.1 Constanța. La fel ca mătușa sa, este o sportivă talentată și ambițioasă.

După ultima competiție a nepoatei sale, tenismena chiar a postat pe Instagram o scurtă filmare cu ea, însoțită de trei emoticoane cu mâini care aplaudă și alte trei inimioare.

În urmă cu doi ani, Cristina Halep a spus că visează să ajungă la Jocurile Olimpice. Aceasta a mai spus că atunci când era mai mică, a încercat și tenis, însă s-a simțit mai atrasă de gimnastica ritmică.