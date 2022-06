Veste șoc despre Traian Băsescu. Fostul președinte al României primește o altă lovitură puternică după ce a cerut suspendarea hotărârii SPP privind retragerea pazei și mașinii.

Potrivit ultimelor informații, cererea fostului președinte al țării a fost respinsă. Amintim faptul că Traian Băsescu a deschis recent un proces împotriva Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), în care solicită anularea deciziei prin care i-a fost retras dispozitivul de protecţie şi pază cuvenit foştilor preşedinţi.

Procesul a fost deschis la Curtea de Apel Bucureşti, însă cererea președintelui a fost respinsă în cursul zilei de astăzi. Menționăm că acesta este cel de-al doilea proces pe care Traian Băsescu l-a deschis, după cel în care fostul șef de stat a solicitat suspendarea efectelor hotărârii SPP.

Traian Băsescu și-a pierdut privilegiile de fost președinte

Menționăm faptul că problemele pentru Traian Băsescu au apărut în momentul în care instanța a constatat prin decizie definitivă că acesta a avut calitatea de colaborator al Securității.

În urma deciziei luate, Traian Băsescu și-a pierdut toate privilegiile de care beneficia pentru funcția de șef de stat. El a fost președinte al României în perioada 2004-2014, iar după expirarea mandatului a primit în folosinţă gratuită o vilă de protocol pe strada Gogol din Sectorul 1 al Capitalei.

Totodată, Traian Băsescu mai primea și o indemnizație de fost șef de stat avea, dar şi dispozitiv de protecţie şi pază de la SPP. În momentul în care în luna martie Instanța Supremă a decis definitiv că fostul președinte a colaborat cu Securitatea, RA-APPS l-a notificat pe acesta că are la dispoziţie 60 de zile să părăsească vila de protocol.

Ulterior, la câteva zile distanță, pe data de 28 martie, SPP l-a anunţat pe Traian Băsescu și că nu mai beneficiază de dreptul la protecţie şi pază din partea Serviciului.

Traian Băsescu neagă că ar fi colaborat cu Securitatea

Traian Băsescu a negat constant că ar fi colaborat cu Securitatea în ciuda deciziei luate de Instanța Supremă. Inclusiv în timpul procesului care a avut loc acum câteva luni, fostul președinte spunea că nici măcar nu știa că are un nume conspirativ.

Totodată, el mai preciza atunci că a crezut că este vorba despre un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale și nicidecum despre Securitate.

„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. (…) Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, spunea fostul președinte.