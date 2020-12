Parlamentul german a suspendat marţi, pentru a doua oară, o prevedere constituţională care limitează capacitatea Guvernului de a se împrumuta, o schimbare importantă faţă de politica de ortodoxie fiscală urmată până acum de autorităţile de la Berlin, din cauza crizei legate de pandemia de Covid-19.

În anul 2009, pentru a frâna acumularea de noi datorii, a fost inclus un paragraf special în Constituţia Germaniei.

Guvernul federal poate contracta datorii noi

Conform acestui amendament, cunoscut sub numele de frâna datoriei, ‘debt break’, Guvernul federal poate contracta datorii noi până la echivalentul a 0,35% din Produsul Intern Brut.

Însă Berlinul poate depăşi acest prag dacă Germania este lovită de un dezastru natural sau în „situaţii de urgenţă excepţională”, care sunt dincolo de controlul statului şi afectează în mod semnificativ situaţia financiară a ţării.

Prin decizia de a suspenda frâna datoriilor, Bundestagul va permite Guvernului federal să împrumute până la 180 de miliarde de euro în 2021, pentru a finanţa măsurile suplimentare destinate să protejeze cea mai mare economie europeană de pandemia de pandemia de COVID-19.

Împrumuturi record în valoare de 218 miliarde de euro

Împrumuturile preconizate a fi contractate în 2021 vin după ce în acest an camera inferioară a Parlamentului german a suspendat pentru prima dată frâna datoriilor pentru a permite împrumuturi record în valoare de 218 miliarde de euro.

Răspunzând la criticile formulate de parlamentarii partidului de extremă dreapta AfD la decizia de a suspenda frâna datoriilor, ministrul german al Finanţelor, Olaf Scholz, a spus că Guvernul de la Berlin a fost lăudat de organizaţiile guvernamentale pentru modul cum a răspuns la criză.

Lipsa de acţiune nu este o opţiune deoarece ar fi costat Germania mult mai mult, a adăugat Scholz. „Prin programele pe care le-am lansat în acest an am abordat consecinţele economice şi sociale ale crizei mult mai bine decât au prezis mulţi. Am ales să mergem pe acest drum şi vom continua”, a spus Scholz.

Susţinerea companiilor cu probleme

Majoritatea datoriilor care vor fi contractate anul viitor ar urma să fie utilizate pentru susţinerea companiilor cu probleme şi pentru achiziţionarea de vaccinuri pentru populaţie.

De asemenea, suma de 35 de miliarde de euro a fost alocată pentru combaterea crizei sanitare însă deocamdată nu se ştie pe ce vor fi cheltuiţi banii.

Bundestagul urmează să aprobe vineri şi proiectul de buget pentru anul 2021.