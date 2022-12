Vești bune pentru România! Anunțul venit de la vârful UE: Urmează aderarea la Schengen

Așadar, ministrul Afacerilor Externe din Germania a subliniat că aderarea României la spațiul Schengen va urma, în ciuda faptului că eșecul din Consiliul JAI a fost „o mare dezamăgire”.

„România și Bulgaria au făcut multe pentru a fi pregătite în vederea aderării la spațiul Schengen. În special România a depus mari eforturi și îndeplinește toate cerințele. Faptul că aderarea nu a avut loc acum este, prin urmare, o mare dezamăgire. Ne-am luptat până în ultima clipă pentru o decizie diferită. În data de 8 decembrie, în drum spre Irlanda, am discutat din avion cu omologul meu austriac.

De asemenea, ministrul federal de interne a depus toate eforturile la Bruxelles. Şi cancelarul Scholz a intervenit. În opinia mea, faptul că nu s-a ajuns la un acord a fost o greșeală în plan european și geopolitic. Este cu atât mai important ca acum să privim înainte. Chiar dacă anul acesta nu a fost posibil: Consiliul nu a spus „nu”, ci doar nu a spus încă „da”. Sunt convinsă că aderarea la Schengen va urma. În acest scop, este important să repunem rapid în UE această problemă pe ordinea de zi”, a declarat Annalena Baerbock, conform digi24.ro

Europa este puternică atunci când este unită

De asemenea, aceasta a explicat că Europa este puternică atunci când este unită, iar cooperarea cu Bogdan Aurescu a fost una foarte bună.

Europa este puternică atunci când este unită. În acest an, în mare parte cumplit, am constatat – Europa este mult mai puternică și mai unită decât au crezut mulți. Împreună cu colegul meu român, Bogdan Aurescu, am realizat multe. Mă gândesc în special la sprijinul nostru pentru mica țară vecină a României, Moldova.

Putin a vrut să creeze o falie între societățile noastre, însă a eșuat. În ciuda tuturor încercărilor sale de a ne șantaja, jucându-se la robinetul de gaz sau prin dezinformare deliberată, nu ne-am lăsat divizați. Prin urmare, răspunsul meu succint la întrebarea dvs. este următorul: demonstrăm mai ales sub forma Uniunii Europene că suntem uniți și mai puternici ca niciodată”, a completat ministrul german.