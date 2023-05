Veste de ultimă oră despre Anca Țurcașiu! Este informația momentului despre marea artistă: Aproape că nu-mi vine să cred

Sursa: Instagram

Mai mult ca sigur, dacă nu am ști despre cine este vorba și am vedea-o, să zicem, pe stradă, am spune că tipa nu are mai mult de, poate, maximum 40 de ani. Este vorba despre Anca Țurcașiu. Îndrăgita solistă a declarat că este extrem de radicală cu dieta care i-a adus silueta de invidiat, dar nu ascunde că are și vicii.