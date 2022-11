Veste cumplită: Interese mari pentru ca România să rămână fără fabrici de medicamente!

Directorul general Terapia Cluj spune că piața medicamentelor trece printr-o criză uriașă, subliniind că românii care au nevoie de medicamente de bază vor trece printr-o iarnă dificilă din această cauză.

„Este o penurie acută de medicamente în Elvetia, insa absenta medicamentelor uzuale este mult mai grava in Romania.

Problema semnalata de farmacistii din Elvetia – unde, ironic, se afla unii dintre colosii industriei farmaceutice mondiale – este o poveste veche, semnalata de asociatiile de profil europene de peste 5 ani, care nu are legatura doar cu razboiul din Ucraina si cu noul val de Covid din China, desi acestea contribuie la agravarea imediata a problemei.

Organizatiile de profil, reprezentand zeci de fabrici de medicamente uzuale din toata UE, vorbesc de ani de zile de reglementari si masuri care genereaza un climat nefavorabil fabricarii medicamentelor utilizate de sute de milioane de europeni, inclusive de romani”, spune Dragoș Damian.

Pandemia de coronavirus a contribuit la deficitul de antibiotice

Directorul general al Terapia Cluj a mai precizat pentru știripesurse.ro că pandemia de COVID-19 a dus la creșterea deficitului de antibiotice și de medicamente care combat febra, mai ales în rândul celor mici.

„Fortarea notei referitor la patentele medicamentelor, proceduri incalcite de testare a materiilor prime si a medicamentelor finite venite din afara spatiului uniunii, aplicarea unor inscriptionari superflue pe ambalaj si, desigur, dependenta fabricarii substantelor active de China (atentie, trimise spre fabricatie acolo pentru ca UE a vrut sa reduca poluarea!) sunt tot atatea motive de disparitie a medicamentelor din farmacii si spitale. Desigur ca pandemia a avut un rol agravant daca privim la deficitul de antibiotice si medicamente contra febrei, in special pentru copii, deoarece scaderea productiei mondiale de medicamente in 2020 si 2021 pe fondul unui consum mic cauzat de izolarea din cei doi ani a facut ca in 2022 producatorii sa planifice cantitati mai mici, care s-au dovedit insuficiente, in conditiile in care sezonul de infectii respiratorii este extrem de puternic, odata cu revenirea la activitatile normale dupa ridicarea tututor restrictiilor.

Nici nu este nevoie sa ne uitam la Elvetia, Romania resimte aceleasi probleme, disparitia a mii de medicamente uzuale, disparitie care, la fel, nu are legatura doar cu criza din Ucraina sau noul val de Covid din China, ci cu politici publice care compromit disponibilitatea medicamentelor: politica pretului cel mai mic, suprafiscalizarea prin taxa clawback, legislatie ineficienta in aspecte tehnice, bariere de acces prin “taxe de raft” exact ca in cazul supermarketurilor etc. Din nou, ironic, Consiliul Concurentei a facut o investigatie inca din 2016 privind absenta medicamentelor ieftine insa nimeni nu a luat nici o masura, nici pana in prezent”, spune acesta.

Dependența României de importuri este mare

Directorul general al Terapia Cluj a mai spus că iarna aceasta va fi una dificilă pentru pacienții cronici, cărora le lipsesc multe medicamente. De asemenea, el a mai spus că România este dependentă de importuri în ceea ce privește medicamentele, subliniind că sunt interese mari pentru ca țara noastră să rămână fără fabrici de medicamente.

”Autoritatile sunt angajate mereu in dialog doar cu importatorii producatorii de medicamente scumpe, care nu lipsesc din farmacii, dar care acopera maxim 200 de mii de pacienti. Ceilalti 13-14 milioane care au nevoie de medicamente uzuale au de fapt cele mai mari dificultati in a-si asigura tratamentul lunar deja de multa vreme, insa autoritatile au refuzat sa vada ceea ce, incet incet, in timp, s-a transformat in penuria din prezent. Sunt blocate pana si incercarile de gasire a unor solutii. Saptamana trecuta Ministrul Alexandru Rafila impreuna cu echipa de la Ministerul Sanatatii au gasit o formula prin care sa modifice metodologia de calcul a pretului la medicamente si prin care sa salveze cel putin 400 de medicamente fabricate in tara si necesare romanilor – un pas mic, insa pana si acestuia i s-au opus unii importatori de medicamente.

Va fi o iarna dificila daca ne uitam la accesul pentru medicamentele de sezon, pentru ca pacientii cronici, carora le lipsesc multe medicamente, s-au obisnuit cu aceasta situatie, nu va fi decat o iarna “obinuita”, in care se vor lupta sa-si gaseasca cele necesare. Fabricile din tara continua sa produca medicamentele la foc continuu – unele in pierdere, din ratiunile mentionate mai sus – insa cantitatile sunt insuficiente pentru ca dependenta de importuri a Romaniei in zona medicamentelor a devenit enorma. Sunt interese foarte mari ca Romania sa ramana fara fabrici de medicamente, nevoile pacientilor n-au nici o importanta. Din pacate, nu exista o solutie imediata, masurile sugerate de producatorii de medicamente, daca vor fi aplicate, vor produce efecte doar de la mijlocul lui 2023”, a mai precizat acesta.