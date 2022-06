Este lovitura momentului pentru Vladimir Putin. Miliardarul rus Mihail Friedman discută cu autoritățile de la Kiev despre obținerea cetățeniei ucrainene!

Informația a fost dezvăluită de Oleksandr Novikov, șeful Agenției Naționale pentru Prevenirea Corupției din Ucraina.

Acesta a susținut, pentru Forbes, că Mihail Friedman se consultă cu autoritățile ucrainene cu privire la obținerea cetățeniei și la reînregistrarea principalelor active din Ucraina. Potrivit șefului Agenției Naționale pentru Prevenirea Corupției din Ucraina, o astfel de măsură este posibilă și pentru alți mari oameni de afaceri ruși de origine ucraineană.

„Din câte știu, Mihail Friedman se consultă cu autoritățile ucrainene cu privire la obținerea cetățeniei și la reînregistrarea principalelor active din Ucraina. Un astfel de scenariu este posibil și pentru alți mari oameni de afaceri ruși de origine ucraineană, de exemplu, Viktor Vekselberg, care s-a născut în Drohobych. Finanțarea răsturnării regimului lui Putin este probabil cel mai bun lucru pe care îl poate face Ucraina în astfel de circumstanțe”, a spus oficialul ucrainean.

Mihail Friedman este unul dintre cei mai bogați ruși. Înainte de război, averea lui se ridica la aproximativ 14 miliarde de dolari. În clipa în care a izbucnit conflictul, oligarhul a fost plasat pe lista persoanelor sancționate de către Uniunea Europeană şi Marea Britanie. După ce i-au fost înghețate fondurile a ajuns să nu mai aibă bani nici să-și plătească servitoarele.

Afaceristul rus are 57 de ani, s-a născut în Uniunea Sovietică, dar pe teritoriul Ucrainei de azi, în orașul Liov. Părinții lui sunt cetățeni ucraineni.

Friedman declara pentru Bloomberg că sancțiunile economice nu îl vor descuraja pe Vladimir Putin să continue războiul din Ucraina și că Occidentul nu înțelege cum funcționează puterea la Moscova. El a explicat că a-i spune ceva lui Putin împotriva războiului, pentru oricine, ar fi un fel de sinucidere.

„Dacă oamenii care sunt la conducere în UE cred că din cauza sancțiunilor l-aș putea aborda pe domnul Putin și să-i spun să oprească războiul și asta va funcționa, atunci mă tem că avem cu toții mari probleme. Înseamnă că cei care iau această decizie nu înțeleg nimic despre cum funcționează Rusia. Și acest lucru este periculos pentru viitor. Distanța de putere dintre domnul Putin și oricine altcineva este ca distanța dintre Pământ și cosmos. A-i spune ceva lui Putin împotriva războiului, pentru oricine, ar fi un fel de sinucidere”, a explicat acesta.

⚡️Official: Russian oligarch Fridman wants to obtain Ukrainian citizenship.

Lviv-born Mikhail Fridman is seeking to move his assets to Ukraine, Oleksandr Novikov, the head of Ukraine’s National Agency for Corruption Prevention, told Forbes Ukraine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 9, 2022