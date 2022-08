Oana Lis nu mai scapă de probleme! Cum a fost surprinsă soția lui Viorel Lis în mijlocul Capitalei? A avut nevoie de ajutor

Oana Lis trece prin mai multe probleme în această perioadă. Soția fostului edil a fost nevoită să ceară donații pentru Viorel Lis, care are probleme din punct de vedere al sănătății.

Sâmbătă dimineața, Oana Lis a fost surprinsă din nou într-o situație neplăcută. Mașina acesteia s-a stricat fix în mijlocul Bucureștiului.

Potrivit paparazzilor Spy News, aceasta a stat pe marginea unui trotuar până când o echipă de la tractări a venit să îi ridice mașina.

Oana Lis tocmai se întorcea de la cumpărături când i s-a stricat mașina, iar acest lucru s-a putut vedea foarte ușor datorită portbagajului care era plin cu produse. Aceasta a fost nevoită să le ducă singură acasă.

Având în vedere că mașina sa s-a stricat în mijlocul străzii, un bărbat care era în zonă a ajutat-o să împingă mașina pentru a nu bloca circulația.

Oana Lis a cerut donații pentru soțul ei

În prezent, Viorel Lis se confruntă cu probleme de sănătate, care îl împiedică să se poată deplasa singur. De câteva zile, acesta se află într-un scaun cu rotile. Deși trece prin momente grele, soția sa îi este alături.

Rușinată, Oana Lis le-a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea strânge bani ca să poată plăti tratamentul de care are nevoie soțul ei. Menționăm că singurul venit al celor doi este pensia de primar al lui Viorel Lis, bani însuficienți pentru a se descurca acum.

„Așa cum vă ziceam, azi vă cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă.

Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici în trei oameni nu-l putem căra în brațe, nu am stiut cât de scumpă e o recuperarea făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli și încercări te supune viața.

Eu voi lupta în continuare oricum pentru că el este familia mea. Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteți și doriți să donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat”, a scris pe 12 august Oana Lis pe pagina ei de Facebook.