Viorel Lis își imploră soția să nu îl ducă la azil

Viorel Lis are probleme de sănătate din ce în ce mai mari, dar cu toate acestea nu vrea să ajungă la un azil de bătrâni. Speriat că va fi abandonat de soția sa, el a implorat-o pe Oana Lis să nu îl ducă la azilul de bătrâni.

Femeia a spus că orice s-ar întâmpla nu își va abandona soțul. Menționăm că fostul primar al Capitalei s-a speriat că soția sa îl va abandona, după ce a aflat că Alexandru Arșinel a fost internat într-un azil de bătrâni specializat pe probleme locomotorii. Celebrul actor a ajuns acolo deoarece nu se mai poate deplasa singur.

„Da, îmi este foarte greu. De exemplu, astăzi, este nunta unui prieten, de zece ani ne ştim, şi îi confirmasem că mă duc la nuntă, dar nu pot să mă duc pentru că s-a întâmplat beleaua. Toată lumea se uită ce îți lasă moșu, dar nimeni nu știe ce sacrificii faci. Poate alta s-ar fi dus la nuntă, dar nu eu nu pot să fac asta, atâta timp cât știu că Viorel are dureri și nu este bine.

Înainte, când erau alte ocazii, puteam să mă duc fără el, dar dacă el nu e bine, eu nu pot. Și sunt niște sacrificii foarte mari, nu era vorba doar de o nuntă, dar aveam și eu nevoie să ies, să stau cu prietenii, să ies puțin din rutina asta, să mă detensionez. S-au strâns câteva donații atunci, sunt fericită pentru că mi-a trimis cineva din altă țară un scaun special.

Viorel se uită la televizor, a văzut cazul lui Arșinel, pe care îl stimează foarte mult, și mă ruga să nu ajungă ca el, la azil, m-a implorat să nu-l părăsesc”, a declarat sâmbătă Oana Lis, într-un interviu acordat pentru România TV.

Oana Lis le-a cerut oamenilor să doneze bani pentru soțul ei

Banii despre care vorbește Oana Lis sunt banii primiți din donații. Cu câteva zile în urmă, femeia le-a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea strânge bani ca să poată plăti tratamentul de care are nevoie soțul ei. Menționăm că singurul venit al celor doi este pensia de primar al lui Viorel Lis, bani însuficienți pentru a se descurca acum.

„Așa cum vă ziceam, azi vă cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă.

Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici în trei oameni nu-l putem căra în brațe, nu am stiut cât de scumpă e o recuperarea făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli și încercări te supune viața.

Eu voi lupta în continuare oricum pentru că el este familia mea. Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteți și doriți să donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat”, a scris Oana Lis pe pagina ei de Facebook.