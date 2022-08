Fiica unui ideolog ultranaționalist rus despre care se crede că ar fi avut o influență puternică asupra lui Vladimir Putin a fost ucisă într-o mașină cu bombă la periferia Moscovei, potrivit mai multor rapoarte media.

Daria Dughina, fiica comentatorului politic rus Aleksandr Dughin – supranumit „creierul lui Putin” – a murit când mașina Toyota Land Cruiser pe care o conducea a fost spulberată de o explozie puternică la aproximativ 20 km vest de capitală, în jurul orei locale 21.30.

Explozia a avut loc în apropierea satului Bolshiye Vyazemy, potrivit site-urilor media rusești Baza și 112, precum și a publicației de stat Novaya Gazeta.

Martorii au declarat că resturile au fost aruncate peste tot pe șosea în timp ce mașina a fost cuprinsă de flăcări înainte de a se izbi de un gard, potrivit rapoartelor.

Serviciile de urgență au declarat că în mașină se afla o persoană care a murit la fața locului.

Andrey Krasnov, un prieten al lui Dughina și șeful mișcării sociale Russian Horizon, a confirmat informațiile, potrivit agenției de presă TASS.

„Acesta a fost vehiculul tatălui. Daria conducea o altă mașină, dar astăzi a luat mașina lui, în timp ce Aleksandr a mers pe un alt drum. S-a întors, a fost la locul tragediei. Din câte am înțeles, Aleksandr sau probabil ei împreună au fost ținta”, a declarat Krasnov.

Publicația 112 a susținut, de asemenea, că Dughin și fiica sa au fost la un eveniment în afara Moscovei și urmau să se întoarcă împreună până când a decis să plece separat în ultimul moment.

Imaginile care au circulat pe rețelele de socializare păreau să-l arate pe acesta la fața locului în stare de suferință.

