Viorel Lis are mari probleme de sănătate. Fostul primar al Capitalei nu se mai poate deplasa singur

În prezent, Viorel Lis se confruntă cu probleme de sănătate, care îl împiedică să se poată deplasa singur. De câteva zile, acesta se află într-un scaun cu rotite. Deși trece prin momente grele, soția sa îi este alături.

Rușinată, Oana Lis le-a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea strânge bani ca să poată plăti tratamentul de care are nevoie soțul ei. Menționăm că singurul venit al celor doi este pensia de primar al lui Viorel Lis, bani însuficienți pentru a se descurca acum.

„Așa cum vă ziceam, azi vă cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă.

Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici în trei oameni nu-l putem căra în brațe, nu am stiut cât de scumpă e o recuperarea făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli și încercări te supune viața.

Eu voi lupta în continuare oricum pentru că el este familia mea. Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteți și doriți să donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat”, a scris joi Oana Lis pe pagina ei de Facebook.

Oana Lis și-a vândut verighetele ca să îi cumpere scaun cu rotile lui Viorel Lis

Amintim că, miercuri după-amiaza, Oana Lis a făcut alt gest din iubire pentru soțul ei. Femeia a recunoscut că a fost nevoită să își lase verigheta la un amanet pentru a-i putea cumpăra lui Viorel Lis un cărucior cu rotile.

„Azi mi-am lăsat verigheta la amanet ca sa pot să-i cumpăr de urgenta un cărucior cu rotile lui Vio, ca o femeie „pe interes” ce sunt, cum vorbea lumea…”, a scris miercuri Oana Lis pe Facebook, unde a postat și o fotografie cu vergheta ei.

În urmă cu două săptămâni, Oana Lis a anunțat că starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a înrăutățit.

„Viața nu e doar lapte și miere… decât în social media, în filme și în poveștile Disney!!!… În realitate, lucrurile ni-i se întâmpla și cu bune și cu mai puțin bune…așa că voiam să vă zic că de luni sunt internată într- un spital de recuperare cu Viorel că i s-a degradat foarte mult starea într-o săptămână…nu mai poate merge singur deloc și dacă e vreo șansă că să se recupereze și să nu cadă la pat, trebuia să fac asta pentru el și bineînțeles că am și eu durerile mele de tratat…

Voiam să vă rog să vă rugați pentru el și să-i transmiteți un gând bun pentru că eu cred în energii și dacă sunteți aici pe pagină mea…aveți energie bună în suflet și gând. ..și cu ajutorul medicilor și asistenților de recuperare de aici, cu ce pot eu să fac și cu susținerea voastră energetică care a mai funcționat…eu sper într-o ameliorare deoarece calitatea vieții contează la orice vârstă. Doamne ajută!”, spunea femeia.

„Eu m-am gândit la ce era mai rău pentru că eram sigur că nu mă mai întorc acasă. Adică eram aproape sigur că nu o să mai văd casa și nu o să o mai văd pe Oana. Oana are grija de mine, ea se ocupă de toate treburile”, a declarat anterior Viorel Lis.