În trecut, Costi Ioniță, Mihai Trăistariu și Dorin Topală au format una dintre cele mai bune trupe din România: „Valahia”. După doar patru ani, însă, celebra trupă s-a destrămat, lăsând zeci de mii de fani în urma sa.

În trecut, Mihai Trăistariu spunea că trupa lor s-a destrămat pentru că colegii săi ar fi cerut încheierea colaborării din cauza neînțelegerilor avute cu producătorul muzical. De curând, cântărețul de muzică pop a făcut noi declarații despre trupa Valahia.

Se pare că Festivalul Mamaia din 1998 a fost rampa sa de lansare în industria muzicală. A câștigat locul doi.

În acel an, Costi i-a propus să își formeze o trupă împreună. De atunci, cariera sa a fost „relativ ușoară”.

Din punctul lui de vedere, „Festivalul de la Mamaia este un născător de talente al muzicii românești.”

„Am început să fac cursuri de teatru prin clasa a X-a, în Piatra Neamț, unde am locuit, am intrat la facultate la Iași, primul festival a fost la Focșani în 1997, unde am luat premiul 2. La povești, seara, cu alți concurenți, am aflat că după ce treci pe la toate festivalurile mici, anul școlar se termină cu Festivalul de la Mamaia, unde nu intră aproape nimeni.

Era cireașa de pe tort pentru că pe atunci erau 12 locuri. Atâția intrau în finala televizată! Au fost 360 de concurenți în anul 1998. Am luat al cincilea preselecția și-n final am luat premiul al doilea la interpretare. Încă de la repetiții m-a văzut Costi Ioniță, el fiind constănțean și m-au chemat deoparte să facem trupa Valahia. După aceea, cariera mea a fost relativ ușoară.

Festivalul de la Mamaia va fi o rampă de lansare pentru mulți, sunt foarte multe festivaluri mici în fiecare județ, deci sunt foarte mulți copii care se pot lansa în funcție de ce spune regulamentul. Eu, cel puțin în mintea mea, aveam în cap Festivalul de la Mamaia ca să mă vadă un impresar, așa credeam eu!

Și am avut noroc că am luat acele șase premii! Îmi plăcea să mă lupt cu cei mai buni. Am avut noroc să-l cunosc pe Costi Ioniță și cred cu tărie că Festivalul de la Mamaia este un născător de talente al muzicii românești!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru ciao.ro.