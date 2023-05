Nicolae Ciucă, la Gala premiilor „Henri Coandă”

Premierul Nicolae Ciucă a participat marți la Gala premiilor „Henri Coandă” acordate elevilor şi studenților care au obținut performanțe la competiții internaționale, eveniment care se desfășoară la Palatul Victoria.

„Bursa „Henri Coandă” a fost o idee a domnului ministru, a fost asumată de către Ministerul Cercetării şi Digitalizării şi am susținut-o foarte mult, pentru că s-a înscris în abordarea noastră pentru ceea ce înseamnă un proiect, de ce să nu îi putem spune un proiect de țară, prin care să relansăm tot ceea ce are tânăra generație mai bun.

Discutăm de tânăra generație, dar trebuie să privim și să recunoaștem meritele celor care astăzi stau de-a stânga și de-a dreapta dumneavoastră și care v-au îndrumat și vă îndrumă pașii în laboratoare, în institute, oriunde vă puneți în valoare pasiunea, dedicația și cred că merită cu toții. Și aici îi invit pe cei tineri să-i aplaude pe cei care astăzi le sunt îndrumători, le sunt mentori şi le îndreaptă pașii spre ceea ce își doresc să facă în carieră”, a declarat premierul.

Premierul, despre relansarea cercetării și inovării

Nicolae Ciucă a declarat că a susținut toate activitățile care s-au desfășurat la nivelul Ministerului Cercetării, dar a recunoscut că acest lucru nu a fost ușor.

„Nu a fost ușor, pentru că de-a lungul timpului am discutat cu dumnealui (n.r. ministrul Cercetării), cu toți cu cei pe care i-am rugat să vină să ne sprijine în proiectul acesta de relansare a cercetării și inovării, în sensul în care am vrut soluții, soluții practice, în sensul în care am dorit ca cercetarea și inovarea să se concretizeze în proiecte care au aplicare în practică.

I-am promis domnului ministru că dacă vine cu un plan care să mă convingă, voi face tot ceea ce este posibil, astfel încât să alocăm un buget pe măsura acestui domeniu, acestui sector.

Îl dublăm, îl triplăm, dar să fie convingător, să vedem din planul acela că reiese ceva prin care institutele de cercetare din România, împreună cu cercetători români, împreună cu alte institute din alte ţări, vin şi realizează ceva în practica românească, putem să le punem în valoare”, a mai declarat Ciucă.

Nu aveam cadrul care să asigure absorbția și proiecte

În acest context, premierul Nicolae Ciucă a precizat că bugetul alocat cercetării a crescut semnificativ în acest an, însă, chiar dacă și-ar dori să fie mai mare, „nu aveam cadrul care să asigure absorbția”.

„Am reușit în felul acesta să identificăm acele elemente de plan prin care am alocat cercetării anul acesta un buget cu 70% mai mare decât anul trecut. Aș fi dorit să fie mai mult, dar am înțeles că puteam să alocăm banii pe hârtie, nu era nici un fel de problemă, dar nu aveam cadrul care să asigure absorbția și proiectele prin care să reușim să ducem la bun sfârșit ceea ce dvs desfăşuraţi, ceea ce dvs v-aţi propus să realizaţi în laboratoare.

Cu toate acestea, am convenit prin program guvernamental ca până în 2026, dacă nu mă înșel, 70 de miliarde de lei să fie alocate cercetării. 70% în bugetul cercetării înseamnă trei miliarde de lei anul acesta.

Din punctul meu de vedere, nu sunt bani mulți, sunt bani puțini și cred că efervescența pe care o vedem astăzi, după ce toți cei care își pierduseră încrederea în ceea ce poate să realizeze mintea cercetătorilor români, au primit o gură de oxigen și în felul acesta s-au renăscut acele speranțe și au refăcut toate schițele pentru ceea ce ne dorim să facem în viitor și în felul acesta să reușim cu adevărat să punem în valoare creierele briliante pe care tânăra generație le are”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.