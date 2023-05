Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat că proiectele de lege privind educația vor fi aprobate miercuri în plenul Camerei Deputaților. Întrebat dacă legile vor trece de Parlament săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, el a confirmat că se așteaptă ca acestea să fie votate a doua zi, conform calendarului.

„Trebuie să treacă, aşa este calendarul, mâine se votează, am înţeles”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, întrebat dacă legile educaţiei vor trece de Parlament săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare.

În plus, a fost întrebat despre opinia sa cu privire la măsurile de combatere a violenței în școli incluse în aceste proiecte de lege.

Referitor la acest subiect, Ciolacu a declarat că a discutat cu ”domnul Oprea, de la Senat, şi vom vedea dacă este nevoie de modificări la Senat. De aceea România are bicameralism. (…) Vom vedea cu ce vin colegii din Comisia de educaţie”.

Noi reguli în școlile din România

Legile educației, care au fost în discuție și amânate de luni de zile, urmează să fie dezbătute și votate de oficialii români, făcând ca această săptămână să fie crucială pentru adoptarea lor. Plenul Camerei Deputaților așteaptă raportul Comisiei pentru învățământ pentru ca proiectele de lege să poată fi discutate și votate.

Potrivit unui reportaj al postului Antena 3 CNN, unul dintre capitolele legilor educației este dedicat combaterii violenței în școli, ca răspuns la recenta împușcătură din școala din Serbia, unde opt elevi și un paznic au fost uciși de un copil de 13 ani. Guvernul român ar putea crea o listă cu părinții care dețin arme de foc și să o comunice școlilor.

De asemenea, ar putea fi instalate detectoare de metale și camere de supraveghere cu permisiunea părinților, dar numai în scopuri de securitate, iar ghiozdanele elevilor ar putea fi verificate zilnic la sosirea la școală.

Măsuri privind regimul armelor și munițiilor din România

Din punctul de vedere al lui Marcel Ciolacu, tragedia care a avut loc miercurea trecută în Serbia are legătură și cu regimul armelor și munițiilor, pe care guvernul de la Belgrad a anunțat deja că îl va schimba.

„Ce s-a întâmplat în Serbia ţine şi de regimul armelor şi muniţiilor. Am văzut deja Ministerul de Interne pregăteşte anumite măsuri. Să ne păzim de mitraliere în şcoli, cu toate că România nu are un acces la mitraliere aşa de larg cum există în Serbia, fiindcă am văzut că şi preşedintele Serbiei a spus că o să facă nişte modificări în acel sens, deja intrăm într-o logică anormală.

Sunt ferm convins, în schimb, că Ministerul de Interne va veni cu anumite reguli în ceea ce-i priveşte pe cei care deţin permis de armă în România, ca aşa ceva să nu se întâmple”, a declarat, vineri, liderul social-democraților.