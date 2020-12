Anunț important pentru locuitorii Sectorului 1 in București. Firma de salubritate, Romprest i-a anunțat pe consilierii Primăriei Sector 1, precum și pe șefii Poliției Locale că vor începe demersurile pentru colectarea muntelui de gunoaie din zonele care au devenit un focat de infecție.

Primarul Clotilde Armand a refuzat să mai plătească firma pentru serviciile prestate, ceea ce a dus la un război total. Acum, Romprest a decis să colecteze gunoiul.

„În aceasta perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna, Compania Romprest Service S.A. intelege sa puna sanatatea publica si interesul legitim al cetatenilor deasupra acestui conflict in care am fost implicati fara culpa si impotriva vointei noastre,

Astfel, prin prezenta,

Notificam Autoritatea contractanta ca, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubritate in raza administrativ teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti aflat in vigoare,

Compania Romprest Service S.A. organizeaza O ACTIUNE DE COLECTARE A TUTUROR DEPOZITELOR NECONTROLATE EXISTENTE

IN ACEST MOMENT PE DOMENIUL PUBLIC, incepand cu data de astazi. 17.12.2020.

Facem astfel, inca o data, dovada bunei-credinte, si a faptului ca suntem dedicati principiilor si nu lasam ca interese partinice, care in acest moment au fost interpuse derularii institutionale a contractului, sa prevaleze interesului public.

Pe aceasta cale, solicitam Politiei Locale Sector l, ca, in exercitarea obligatiilor contractuale care ii revin, sa monitorizeze si sa sanctioneze corespunzator toate actiunile prin care se incalca regimului deseurilor, pentru a evita repetarea unei astfel de situatii”, se arată în documentul pe care Evenimentul Zilei îl publică în exclusivitate.

ACTUL TRIMIS DE ROMPREST către PRIMĂRIA SECTOR 1

Catre: CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMARIA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI In atentia: Consilierilor Locali ai Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti Adam Marinela PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Buzoianu Diana-Anda ALIANȚA USR PLUS Caraian Alberto-losif PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Cășvean Cătălina PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ Chirvasă Viorel-Daniel PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Ciungu Daniel-Constantin PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL Drăgușin Laurențiu ALIANȚA USR PLUS Gheorghe Dinu-Nicolae PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL Halaț Iulia-Luminița ALIANȚA USR PLUS Iacob Oana ALIANȚA USR PLUS Iordan Florea PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Jurubiță Geanin-Georgian PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Miloș-Olteanu Iuliana-Dorina PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Nicolaescu Andrei-Cristian ALIANȚA USR PLUS Oianu Adrian-Viorel PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL Păiuși Oliver-Leon ALIANȚA USR PLUS Picu Emanuel„Victor PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL Popa Daniela PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Porumb Ramona PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL Sorete-Arbore Otilia ALIANȚA USR PLUS Șerban Remus-Cătălin ALIANȚA USR PLUS Tudose Cristian-Adrian PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Țîră Daniel PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT Vicol Ned ALIANȚA USR PLUS Catre: Poliția Locală Sector 1, Biroul Protecția Mediului

State Florin Razvan- Director General Adjunct

Calarasu Daniel- Sef Birou Protectia Mediului

Compania Romprest Servlce S.A. este înscrisă în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 18649.

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO/lEC27001:2018 1 ISO 45001:2018

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Pavel Bogdan Director General

Catre: Comisia de mediere care a fost constituita in urma adoptarii Horatarii de Consiliu Local din data de 15.12.2020 Catre: MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Domnului Primar General Nicusor Dan Direcția Generală Servicii Publice Direcția Servicii Publice Serviciul Management Deșeuri, Salubritate Spre stiinta: PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

GARDA NATIONALA DE MEDIU

COMISARIATUL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL GARZII DE MEDIU

Avand in vedere Avand in vedere Avand in vedere COMUNICATUL Companiei Romprest Service S.A. cu nr.5885 din 15.12.2020, prin care se aduce la cunostinta Autoritatii Contractante si a opiniei publice Hotararea Romprest din data de 15.12.2020; ca, la data de 17.12.2020 a fost inregistrata o plata partiala pentru facturile restante depasite de scadenta, reprezentand doar 7% din totalul debitului restant depasit de scadenta pe care Autoritatea il inregistreaza fata de Operatorul delegat, degradarea accentuata a starii de curatenie in Sectorul l, cauzata de

acumularea de depozite de deseuri necontrolate, depuse abuziv pe domeniul public,

In aceasta perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna, Compania Romprest Service S.A. intelege sa puna sanatatea publica si interesul legitim al cetatenilor deasupra acestui conflict in care am fost implicati fara culpa si impotriva vointei noastre,

Astfel, prin prezenta,

Notificam Autoritatea contractanta ca, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubritate in raza administrativ teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti aflat in vigoare,

Compania Romprest Service S.A. organizeaza O ACTIUNE DE COLECTARE A

TUTUROR DEPOZITELOR NECONTROLATE EXISTENTE IN ACEST MOMENT PE DOMENIUL PUBLIC, incepand cu data de astazi. 17.12.2020.

Facem astfel, inca o data, dovada bunei-credinte, si a faptului ca suntem dedicati principiilor si nu lasam ca interese partinice, care in acest moment au fost interpuse derularii institutionale a contractului, sa prevaleze interesului public.

Pe aceasta cale, solicitam Politiei Locale Sector l, ca, in exercitarea obligatiilor contractuale care ii revin, sa monitorizeze si sa sanctioneze corespunzator toate actiunile prin care se incalca regimului deseurilor, pentru a evita repetarea unei astfel de situatii.

Cu deosebita consideratie,

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Prin Director General Adjunct

Bogdan Marian Adimi