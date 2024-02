Ultima hotărâre a ITIA, în cazul unui jucător de tenis depistat pozitiv pentru canabis, a generat controverse ample.

Agenția, care a suspendat-o și pe Simona Halep pentru două încălcări ale programului anti-doping, este acum criticată aspru de un jucător de tenis din circuitul ATP.

Thai-Son Kwiatkowski, jucător clasat pe locul 291 ATP, aduce acuzații serioase. Potrivit acestuia, ITIA își pierde timpul urmărind alte aspecte în loc să se concentreze asupra identificării sportivilor care folosesc substanțe dopante, care îmbunătățesc artificial performanțele sportive.

ITIA a anunțat o suspendare de doi ani pentru Casey Kania. Sportivul american, de altfel un ilustru anonim, a fost depistat pozitiv la canabis în timpul unui turneu desfășurat anul trecut. Iar Thai-Son Kwiatkowski a reacționat. Acesta a criticat agenția pentru modul în care gestionează situațiile, inclusiv pe cea care a afectat cariera Simonei Halep.

Thank god they caught this unranked guy for smoking weed. Was def giving him an edge over the competition. Way more important than all the dudes on tour taking amphetamines. Sport is safe now 🙏🏼 #blessed #cleansport https://t.co/L9mnFg1dEq

— Thai-Son Kwiatkowski (@thaikwiatkowski) February 28, 2024