Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a făcut un anunț surprinzător în contextul așteptării verdictului Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) în cazul lui Simona Halep, care a captivat atenția întregii lumi a tenisului.

În ciuda negării vehemente a acuzațiilor de dopaj din partea Simonei Halep (32 de ani), care a condus la o suspendare de patru ani, un jucător de tenis care a colaborat cu ITIA primește o pedeapsă mult mai blândă.

Este vorba despre Andrea Rita, un tenisman italian în vârstă de 23 de ani. Acesta a primit o suspendare de 15 luni după ce a recunoscut multiple încălcări ale programului anticorupție din tenis.

Andrea Rita a recunoscut că a pariat pe meciuri de tenis și nu a raportat o propunere de a face blat. Ca urmare, ITIA a impus o suspendare de 15 luni și o amendă.

Reprezentanții ITIA au solicitat Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) majorarea pedepsei impuse Simonei Halep de la patru la șase ani. Aceștia au prezentat cutii întregi de documente în timpul audierilor care au avut loc în perioada 7-9 februarie.

„Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate a luat sfârșit! Am avut șansa să îmi prezint apărarea în fața TAS, să le demonstrez că nu m-am dopat sub nicio formă! Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aștept decizia cu capul sus și aș vrea să le mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legendelor, sponsorilor și tuturor pentru sprijinul uimitor și toate mesajele și clipurile pe care mi le-au trimis în această perioadă chinuitoare.

Susținerea voastră a însemnat totul pentru mine și mi-a dat puterea să continui să lupt în fiecare zi pentru a scoate la suprafață adevărul. Va voi anunța ce decizie s-a luat în cazul meu de îndată ce voi afla. Vă doresc toate cele bune! Binele și adevărul vor învinge”, a transmis românca înaintea verdictului TAS.