Omul de afaceri George Pădure a pierdut definitiv procesul pe care l-a intentat fostului președinte al României, Traian Băsescu, pe care îl acuza că l-ar fi denunțat la temuta Securitate, poliția secretă a regimului comunist din România. Procesul s-a încheiat marți, 17 septembrie 2024, când Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o hotărâre favorabilă fostului președinte, scrie justnews.ro.

Decizia finală, înregistrată sub numărul 1839, a respins ca nefondat recursul înaintat de George Pădure împotriva unei hotărâri anterioare a Curții de Apel București, care stabilise, de asemenea, că acuzațiile omului de afaceri nu sunt valide din punct de vedere legal, în principal din cauza prescripției dreptului la acțiune. ÎCCJ a respins și excepția nulității recursului, confirmând astfel soluția din apel, și a decis că recursul declarat de Pădure împotriva deciziei din decembrie 2023 este nefondat. Hotărârea este definitivă, încheind astfel o lungă bătălie juridică.

Aceasta a fost a treia decizie judecătorească majoră care a fost dată în favoarea lui Traian Băsescu în acest caz. În decembrie 2023, Curtea de Apel București respinsese deja apelul lui Pădure ca nefondat și admisese apelul incident formulat de Traian Băsescu. Instanța a constatat că dreptul lui Pădure de a iniția acțiunea era prescris, invocând excepția prescripției extinctive a dreptului material la acțiune. În decizia sa, Curtea de Apel a schimbat sentința inițială a Tribunalului București, pronunțată în prima instanță, și a respins acțiunea lui Pădure ca fiind prescrisă.

Inițial, Tribunalul București, instanța de fond, respinsese în primăvara anului 2023 cererea de chemare în judecată formulată de George Pădure, considerând-o neîntemeiată. Aceasta fusese prima soluție dată în acest proces, deschis de fostul primar al Sectorului 1, care încerca să demonstreze că Traian Băsescu ar fi colaborat cu Securitatea în perioada comunistă.

George Pădure, fost primar al Sectorului 1 și fondator al lanțului de magazine GEPA Electro Center, a fost o figură cunoscută în mediul de afaceri și politic din România, dar și un critic vocal al fostului președinte Traian Băsescu. Procesul deschis de Pădure a fost perceput ca parte a unei lupte mai ample de clarificare a colaborărilor cu fosta Securitate și a responsabilităților din acea perioadă. Cu toate acestea, instanțele au respins constant acuzațiile lui Pădure pe motiv că acestea erau fie nefondate, fie prescrise din punct de vedere juridic.

„Traian Băsescu, în perioada în care eu trăiam în Belgia, și lucram în Portul Anvers, cu magazinul pe care îl aveam, Traian Băsescu scria note informative Securității despre activitatea mea. Mai mult, ajunsese să informeze Securitatea că eu aș fi agent al Serviciului de Spionaj Belgian. Total neadevărat, nu am cunoscut nici măcar un polițist în Belgia. Acum a fost dosarul la apel, pentru că la fond, din respect probabil pentru fostul președinte, instanța a deviat întreaga cauză, prin excluderea principalei probe, nota informativă a lui Traian Băsescu, semnată de el, judecătorul considerând că respectiva notă informativă este una verbală. Așa cum spune judecătorul, toată discuția a fost una verbală, combate practic adresa CNSAS. Astăzi am fost la apel și sper să se facă dreptate, așa cum este normal și solicit de la Traian Băsescu daunele pe care mi le-a produs, o sumă de 500 de mii de euro, pe care cred că o voi avea, pentru că am suferit foarte mult”, declara George Pădure, înainte de pronunțarea sentinței, pentru Gândul.