Cântăreţul de manele Jador, binecunoscut fanilor emisiunii “Puterea dragostei” de pe Kanal D, a povestit cum a fost prins de poliţişti şi amendat cu 3.000 de lei pentru că a ieşit din casă fără să aibă declaraţie pe propria răspundere. El spune că nu ştia despre noile reguli impuse de autorităţi și, dacă până acum obișnuia iasă deseori la restaurant, acum nevoia l-a împins să iasă la cumpărături pentru a-şi găti singur acasă.

Jador îşi asumă greşeala şi spune că nu va contesta amenda: “Amenda… am ieșit afară din casă pentru a-mi face cumpărături, îmi era foame, nu știam că trebuie să am la mine declarația, că de obicei eu mănânc la restaurant, nu fac mâncare pentru că nu am timp și acum sunt nevoit să-mi gătesc, m-a oprit Poliția, mi-a dat amendă, îmi asum, o merit, o să plătesc!”, scrie cancan.ro.

“A fost scris în Biblie că se va întâmpla, nu mi-e frică de virus”

Vedeta a povestit şi cum îşi ocupă timpul acasă, în izolare, jucându-se pe PlayStation sau înregistrând muzică. Mai mult, el spune că nu se teme de coronavirus pentru că este credincios, iar “de copiii Domnului nu se va atinge nimic”.

“Dacă tot este subiectul momentului ăsta cu coronavirus, a fost scris în Biblie că se va întâmpla, nu mi-e frică de virus, știu că în Biblie scrie că de copiii Domnului nu se va atinge nimic. Mă protejez stând în casă, nu prea ies, mi-am luat și un PlayStation, stau, mă joc, băiatul cu studio-ul stă lângă mine, i-am luat aici o cameră, stă cu mine în bloc, facem muzica aici, nu o să-mi întrerup activitatea. Toate evenimentele de luna asta s-au anulat, dar nu-mi pare rău. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat!

În timpul liber mă duc la sală, faza e că nu prea am timp liber, timpul meu liber e limitat, dar viața mea e o vacanță, eu merg pe ideea: fă ce-ți place și viața ta va fi întotdeauna o vacanță! Nu dorm nopțile și muncesc foarte mult, dar totuși, eu așa simt. Aproape toată ziua mi-o petrec la studio, la cântări, tot timpul pe drumuri, așa că nu prea am cine știe ce timp liber”, a mai povestit Jador pentru Cancan.