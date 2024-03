Vasile Dîncu, unul dintre liderii PSD, a explicat decizia partidului de a face o listă comună cu PNL. El a susținut că aceasta nu este un ajutor pentru PNL, ci o strategie benefică pentru ambele părți.

Liderul social-democrat a subliniat că acest demers este o modalitate prin care social-democrații își asigură un partener puternic pentru viitoarele alegeri.

Potrivit lui Vasile Dîncu, această alianță nu este menită să ofere un ajutor direct PNL, ci să ofere PSD un partener robust pentru formarea unui guvern și a unui nou parlament în viitorul apropiat.

El a recunoscut că PSD nu poate guverna singur și că este necesar să aibă aliați puternici. Astfel, el a subliniat importanța consolidării relației cu PNL pentru a forma o coaliție viabilă în următoarele etape politice.

În plus, Vasile Dîncu a subliniat că PSD-ul a învățat din experiențele trecute. El a amintit că, deși PSD a câștigat alegerile, nu a reușit să formeze guvernul.

Prin urmare, el consideră că este crucial să se gândească strategic. În opinia sa e nevoie să se consolideze parteneriatele. În acest fel, a menționat liderul PSD, se poate crea un proiect politic durabil și eficient.

Astfel, Vasile Dîncu a subliniat că această decizie nu se bazează doar pe dorința de a câștiga alegerile. El a spus că ea are la bază nevoia de a construi un viitor politic stabil și constructiv pentru România.

”Noi am păţit-o, cei de la PSD. Noi am câştigat alegerile, de vreo 20 de ani am fost pe primul loc la alegerile generale şi nu am făcut Guvernul. (…) Încercăm să facem un proiect strategic, un fel de gândire cu premeditare, ca să spun aşa, în politică. Nu se merge numai pe instinctul de câştigător şi instinctul trebuie să câştigi alegerile şi să-i omori pe toţi. Nu!

Haideţi să încercăm împreună să-i sprijinim pe colegii noştri liberali, dacă este vorba de un sprijin, şi să mergem împreună pentru că facem pentru România şi pentru noi înşine şi pentru noi, ca partid”, a adăugat el, la Digi24.