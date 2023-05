Vasile Dîncu dă asigurări că rotativa guvernamentală va avea loc

Potrivit spuselor sale, afirmațiile care au apărut în spațiul public, potrivit cărora rotativa guvernamentală ar putea avea loc în toamnă sau ar putea fi anulată definitiv, sunt false. Marcel Ciolacu a fost deja mandatat ca să negocieze structura noului Executiv, reducerea guvernului şi unele elemente de proiect cu PNL pentru viitoarea guvernare, iar oficialii români au discutat, timp de o săptămână întreagă, despre noul program de guvernare, chiar dacă nu au făcut declarații în emisiuni TV despre acest subiect.

„Vrabia mălai visează, dar nu cred că se poate întâmpla. Nu se poate face acest lucru pentru că există un protocol în aceste condiţii în care liberalii ar trebui să guvernare ar trebui să rămână singuri dacă vor să facă…”, a declarat, duminică, Vasile Dîncu în cadrul unui interviu acordat pentru Prima News.

„Dacă ne luăm după imaginea de la televizor, într-adevăr poate că avem o imagine un pic mai discontinuă privind ceea ce se întâmplă, dar vă spun că prima afirmaţie pe care o înţeleg pentru că e bazat pe fapte, cea legată de faptul că mai mult s-a vorbit decât s-a făcut la rotativă, s-a făcut aproape totul pentru rotativă după părerea mea.

L-am luat pe capitole, au durat câteva zile aceste dezbateri, am luat programul vechi, am văzut ce am făcut, ce nu am făcut şi am adus lucrurile noi în program. Am coordonat din partea PSD discuţiile pentru cultură, învăţământ, digitalizare şi cercetare. Au loc multe întâlniri pe care le-a făcut Marcel Ciolacu, cu secretarul general şi cu PNL, cu Nicolae Ciucă şi cred că lucrurile erau puse la punct în cele mai mici detalii.

Cred că preşedintele atunci când a spus, a spus că era o înţelegere cu cei doi preşedinţi de partide, că se va face schimbarea vineri. Însă, a apărut această grevă, cred că toată lumea a fost optimistă în stilul nostru guvernamental că totul se rezolvă foarte repede, până la urmă profesorii vor ceda şi se va rezolva şi nu s-a mai putut să se urmească acest calendar.

Nu cred că preşedintele s-a răzgândit, mai degrabă cei doi preşedinţi de partide, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, au stabilit un alt calendar. În jur de două săptămâni sau o săptămână o să se rezolve. Cred că acest lucru se va face în proporţie de 100%. Nu cred că există un alt scenariu în care să fie blocat Marcel Ciolacu în a deveni premier”, a adăugat el.

Vasile Dîncu nu vrea să facă parte din Guvernul Ciolacu

Spre final, Vasile Dîncu a mărturisit că nu își dorește să facă parte din Guvernul Ciolacu și că nu crede că „este cel mai potrivit lucru” să își strice poziția pe care o ocupă în cadrul PSD.

„Nu cred că sunt în viitorul guvern, dar urmează să mai discutăm. Nu îmi doresc să fiu în următorul guvern şi nici nu cred că este cel mai potrivit lucru să ne stricăm în acest moment poziţiile pe care suntem noi cei din PSD.

Lucian Romaşcanu este un foarte bun ministru al Culturii, are proiecte pe care le-am început, le va duce mai departe”, a zis social-democratul.