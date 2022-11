Valoarea schimburilor comerciale dintre România și Germania a crescut la 28,8 miliarde de euro în primele nouă luni ale lui 2022

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a trimis un comunicat de presă în care notează că valoarea schimburilor comerciale dintre cele două țări a crescut cu 17,7 procente în primele nouă luni ale acestui an, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai recente cifre ale Biroului Federal de Statistică arată că exporturile către România au avut o valoare de 14,8 miliarde de euro, reprezentând o creștere cu 8,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2021.

Importurile Germaniei către România au avut o valoare de aproape 13,1 miliarde de euro, în creștere cu 20,6% faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatele acestea arată că România se află pe locul 19 în clasamentul partenerilor comerciali ai Germaniei privind exporturile. De asemenea, țara noastră se află pe locul 21 în clasamentul Germaniei privind importurile.

„Datele prezentate arată o dinamică susţinută a relaţiilor economice bilaterale şi reprezintă un indicator că firmele germane vor să investească în continuare în România. Apropierea de Europa de Vest, în special în contextul reorientării lanţurilor de aprovizionare, şi apartenenţa la UE şi NATO sunt atuuri importante ale României”, a afirmat Sebastian Metz, director general AHK România.

Sebastian Metz speră că România va reuși să materializeze atuurile privind securitatea energetică

În cadrul aceluiași comunicat de presă se mai arată că directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană speră ca țara noastră să reușească să materializeze atuurile privind securitatea energetică și aprovizionarea cu energie, referindu-se, de fapt, la atragerea investițiilor suplimentare în acest domeniu.

„Mai mult decât atât, am dori ca aderarea la spaţiul Schengen să se definitiveze cât mai curând, pentru că, pe lângă numeroasele beneficii economice concrete, de care mediul de afaceri are nevoie urgentă într-un context macroeconomic dificil, acest lucru reprezintă şi un semnal politic puternic al faptului că România este membru cu drepturi depline al UE şi că evoluţiile sale pozitive în ce priveşte integrarea în familia europeană sunt recunoscute în consecinţă. Comerţul bilateral are un real potenţial ca până la finele lui 2022 să atingă un volum al schimburilor de 40 miliarde euro şi astfel maxime istorice în relaţiile bilaterale comerciale în anul în care AHK România aniversează 20 de ani de la înfiinţare”, a mai spus responsabilul AHK.

Anul 2022 stă sub semnul sustenabilității

Acesta a mai spus că anul 2022 stă sub semnul sustenabilității pentru AHK România, subliniind că aceasta este o temp extrem de importantă și de actuală.

„Pe acest complex tematic dorim să ne concentrăm în AHK Sustainabilityear 2022 şi, printr-o serie de evenimente, să iniţiem proiecte „verzi”, să provocăm la un dialog între actorii politici, economici şi societatea civilă şi să creăm idei noi, inovatoare pentru un viitor sustenabil. Companiile germane sunt pregătite să îşi pună la dispoziţie tehnologiile de care dispun, Know-how-ul şi Best Practice, pentru a aduce relaţiile economice bilaterale la un nou nivel”, se mai arată în comunicat.