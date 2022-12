Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în anul 2018 și au împreună un băiețel și două fetițe gemene, de care sunt extraordinar de mândri. Însă acest lucru nu i-a ferit de speculații potrivit cărora relația lor s-ar fi destrămat.

Ce s-ar întâmpla dacă ar divorța?

Gurile rele au tot spus că fostul model ar fi cu Cristi Borcea numai din cauza averii sale. Ei bine, Valentina Pelinel a ținut să precizeze că în cazul unui divorț, fiecare ar pleca cu bunurile cu care a intrat în căsnicie. De asemenea, a subliniat că dacă s-ar despărți, și-ar putea face o viață nouă la New-York, unde deține un apartament.

„Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim. Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg. Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine să te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a spus aceasta în cadrul podcast-ului lui Ameri Nasrin, scrie Wowbiz.

Cum se menține în formă Valentina Pelinel?

La cei 42 de ani ai săi, Valentina Pelinel are o siluetă de invidiat. Aceasta a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă tot timpul. Se pare că fostul model se cântărește de două ori pe zi pentru a-și menține greutatea sub control.

„Am grijă. Am observat la mine, cheia este să te cântărești. Dacă o lași baltă și nu știi dacă ai pus, eu mă cântăresc cu sfințenie, în fiecare zi, dimineața și seara. Așa știi dacă ai sărit calul. Dacă ai sărit calul, faci ceva. Cântarul nu te minte. Când merg într-o vacanță sau am avut mese copioase, se sare calul, 500 de grame, un kilogram”, a spus ea, potrivit Spynews.