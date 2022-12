Ioana Năstase a vorbit despre relația cu soțul său, Ilie Năstase. Căsătoria acestora este marcată de scandaluri și certuri din trecut. Soții se gândesc la divorț, mai ales că aceștia nu mai locuiesc împreună de peste două luni.

Ioana Năstase a fost acuzată că ar fi fugit cu banii soțului ei sau că ar fi fost surprinsă într-un local exclusivist din Capitală. Aceasta se gândește serios să divorțeze, pe fundalul problemelor între cei doi. În trecut au mai existat două momente în care soții au ajuns la divorț, dar s-au împăcat la scurt timp.

Ilie Năstase a avut alte priorități

Soția tenismenului a anunțat că nu mai locuiesc împreună de două luni. Deși și-ar fi dorit să construiască o familie, Ilie Năstase a avut alte priorități, conform spuselor sale. În același timp, acesta ar fi plecat de dimineață de acasă și ar sta plecat tot timpul, iar apeluri le primea doar la miez de noapte.

„Nu! Cam de două luni așa. Ilie stă acum într-un apartament, cu fratele lui, cu șoferul lui, el știe. Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună, dar, iată, că nu s-a putut. Eu stau în apartamentul meu. De când cu episodul acela urât, când am sunat la 112, știți voi, eu am încercat să-mi iau un apartament ca să pot fugi acolo, în caz de ceva se întâmplă. Am luat frica. Ilie primește tot felul de telefoane noaptea! Da oricum, el de felul lui, nu prea stă pe acasă! Se îmbracă dimineața și pleacă și mai vine noaptea târziu!”, a spus Ioana Năstase pentru Click!

Cei doi nu comunică!

Ioana Năstase și-ar fi dorit o altfel de căsnicie cu Ilie Năstase. Cu toate că tenismenul duce un stil de viață libertin, spera că vor avea timp împreună și că soția sa va accepta toate acestea. La momentul de față, între cei doi nu mai există comunicare, mai ales că au existat scandalurile recente.

„Ce să zic eu acum?! Atunci când nu mai există comunicare cu celălalt partener, când unul stă mai mult singur, cum e cazul meu, se duce totul de râpă, nu?! Nu prea mai e căsătorie asta!

Am stat până acum că am zis sa fiu om, să aibă și el pe cineva în caz că, Doamne ferește, i se întâmplă ceva! Are o vârstă totuși! I-am și zis: Ilie, nu mai bea! Și acum mă trezesc eu prin poze marea băutoare?! Hai să fim serioși! Am și eu familie care vede așa ceva, îi afectează astfel de scandaluri!”, a mai declarat Ioana Năstase pentru sursa citată.