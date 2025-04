Ilie Bolojan a criticat candidații care îl propun prim-ministru în campania electorală, considerând că aceștia nu respectă regulile de bună-cuviință.

Întrebat dacă se simte pregătit pentru funcția de premier, în contextul în care mai mulți candidați precum Nicușor Dan și Elena Lasconi l-au invocat în acest sens, Bolojan a criticat această abordare.

El a subliniat că PSD este partidul cu cea mai mare pondere în Parlament și că, într-o situație de stabilitate, premierul trebuie să vină din partidul majoritar.

În discuția despre posibilitatea unui premier dintr-un partid minoritar, Bolojan a reamintit că în 2019 PNL avea peste 20% din Parlament și a format un guvern minoritar într-un context de criză.

Președintele interimar a insistat că nu doar premierul contează, ci întreaga echipă guvernamentală.

Ilie Bolojan a respins acuzațiile că ar fi încălcat Constituția atunci când și-a exprimat public sprijinul pentru Crin Antonescu.

Întrebat dacă nu a încălcat Constituția atunci când s-a afișat cu Crin Antonescu în campanie, Bolojan a răspuns:

„Nu am încălcat-o şi eu niciodată nu am fost un ipocrit de când sunt în politică de 20 de ani. De ce? Dacă aţi văzut, şi la primărie, şi la Consiliul Judeţean, şi la Preşedinţia României, am păstrat caracterul neutru al acestor instituţii”, a declarat Bolojan.

El a subliniat că a căutat mereu să spună adevărul cetățenilor, chiar dacă acest lucru a fost incomod.

Ilie Bolojan a reiterat că exprimarea unei opinii personale este un drept legitim.

„Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune. Şi atunci am spus, şi nu mă ascund de această chestiune, eu în aceste alegeri îl voi vota pe Crin Antonescu, dar nu am făcut campanie pentru asta, nu am demolat ceilalţi candidaţi”, a declarat Bolojan.