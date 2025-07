Întrebat despre afirmațiile sale legate de perioada în care era comerciant, Ilie Bolojan a clarificat că nu a spus niciodată că ar fi dat mită. În schimb, a vorbit despre o realitate din trecut: șoferii sau comercianții erau adesea opriți pe drum de poliție, unde li se „căuta nod în papură”.

În astfel de situații, existau doar două opțiuni: fie primeai o amendă, fie „rezolvai” în mod prietenesc.

Premierul a spus că fiecare a acționat cum a crezut de cuviință, dar că important este să recunoaștem deschis că, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, anumite structuri de stat – cum ar fi Poliția de frontieră sau vămile – funcționau într-un mod pervertit, favorizând corupția la scară largă.

„Nu am spus că am dat mită la poliţie, am spus că erau nişte practici de a te opri pe drum şi de a-ţi căuta nod în papură. Şi aveai două posibilităţi, să iei amenzi sau să rezolvi formula prieteneşte. Şi fiecare om a procedat aşa cum a considerat de cuviinţă şi ani de zile în România, dacă nu recunoaşteam că am avut sisteme publice care au funcţionat în mod fundamental defectuos, vă rog să vă gândiţi cum se intra în România înainte de a fi în UE, în zona Poliţiei de frontieră. Vă rog să vă gândiţi cum se intra în zona vămii”, a spus premierul.