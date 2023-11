Dosarul achiziţiei de vaccinuri în pandemie. Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu se declară nevinovat şi aruncă toată vina pe premierul de la acea dată, Florin Cîţu.

Voiculescu a venit cu mai multe explicaţii, sâmbătă seară. În primul rând, el îi acuză pe procurorii DNA că ar fi exagerat datele. Dosarul vorbeşte despre un prejudiciu de un miliard de euro, însă vaccinurile ar fi costat doar 600 milioane de euro.

Fostul şef de la Ministerul Sănătăţii mai spune că nu înţelege unde este corupţia din dosar, având în vedere că nu există niciun interes al persoanelor acuzate.

„Mai întâi, atunci când vorbim despre cifre cred că unele lucruri ar trebui să fie puse în ordine. O să încep cu cifra de un miliard. Mai întâi, acest dosar, vorbește de un prejudiciu de un miliard, poate exact gaură de un miliard de care vorbea PSD până acuma.

Ați spus că toate vaccinurile au costat, dacă am reținut bine peste 600 de milioane. Cum s-a ajuns la un prejudiciu de un miliard, nu știu. E una dintre multele inexactități, exagerări, că să nu le spun altfel.

Cifra de un cent este cifra unei eventuale șpăgi, unui eventual interes pe care nu îl găsim nicăieri în referatul care are 104 pagini. E un fost ministru, un fost premier, încă un fost ministru. Am aflat din presă despre anumite acuzații făcute de un procuror DNA, am primit pe surse un referat în care nu se vorbește despre niciun interes al niciuneia dintre cele trei persoane de nici un cent.

Cu alte cuvinte, DNA nu mi-e foarte clar unde ar fi găsit corupția acolo. Dacă cineva din studio știe lucrul asta, m-aș bucura să aflu și eu”, a afirmat Vlad Voiculescu pentru Realitatea Plus.