Medicului pediatru și epidemiolog Quique Bassat vine cu noi informații legate de vaccinarea anti-covid. Potrivit acestuia, în Spania au loc mai multe vaccinări cu Johnson&Johnson a adolescenților cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

El menționează faptul că este foarte rar ca cei nou născuți să se îmbolnăveasc grav de covid, însă ei pot transmite virusul la alte persoane care pot face forme mai grave. În acest context medicul susține că ”dacă vrem să întrerupem transmisia și să obținem imunitatea de turmă, trebuie să intre în ecuația” campaniei de vaccinare, scrie 20minutos.es.

De menționat este faptul că, Pfizer, al cărui vaccin a fost aplicat de la vârsta de 16 ani în SUA, a solicitat deja autorizație de urgență de la autoritatea de reglementare din SUA (FDA) pentru a fi utilizat la copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani și a recrutat 4.600 de copii între 6 luni și 11 ani pentru a efectua fazele 1, 2 și 3 ale studiilor sale cu copii din SUA și Europa.

„Copiii cu vârsta sub 6 luni pot fi evaluați ulterior, odată ce a fost stabilit un profil de siguranță acceptabil”, explică compania, care se așteaptă să aibă rezultatele preliminare în a doua jumătate a acestui an 2021 și cu autorizarea autorităților de reglementare „la începutul anului 2022”.

Și Moderna depune același eforturi, testând vaccinul pe mii de copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani. De cealaltă parte, AstraZeneca se află în faza completă 2 a studiilor vaccinului său, la 300 de copii cu vârsta cuprinsă între șase și 17 ani (150 între șase și 11 și 150 și între 12 și 12 ani) 17). Totodată, Johnson & Johnson își testează eficacitatea și siguranța într-un eșantion de 660 adolescenți între 12 și 17 ani.

Copiii din Spania, vaccinați anti-covid

De menționat este fapul că, în Spania testele au ajuns la un alt nivel și se desfășoară în cinci mari spitale.

O parte din aceste studii cu adolescenți efectuate de Johnson, în faza 2, se desfășoară în Spania în cinci spitale.Coordonatorul studiilor este dr. Alberto Borobia. Într-un interviu acordat pentru publicația 20minutos.es, acesta a vorbit despre modul în care este dezvoltat acest proces.

Potrivit acestuia, participanții recrutați trebuie să îndeplinească două cerințe: să fie sănătoși și să nu fi avut covid-19.

“Pentru participare, acestea sunt compensate pentru cheltuielile de călătorie la spital. Ca în orice proces, participarea este voluntară pe tot parcursul procesului, poate fi abandonată oricând, dar dacă rămâne în studiu, trebuie să respecte toate procedurile” explică coordonatorul unității centrale de cercetare clinică și studii clinice UCICEC al Spitalului Universitar La Paz.

Totodată, acesta subliniază faptul că nu a fost deloc dificilă găsirea de volutari, majoritatea participanților fiind membrii ai aceleaiași familii.

Atât Borobia, cât și cercetătorul ISGlobal ICREA, Quique Bassat, susțin că pentru a reduce transmisia, minorii trebuie incluși în planul de vaccinare, deoarece ei pot transmite virusul mai departe, persoanelor care pot face forme extrem de grave, aceasta fiind singura modalitate de a putea controla pandemia.

„Trebuie să vaccinăm cel mai mare procent din populație, adulți, vârstnici și copii, deoarece este singura modalitate de a controla corect pandemia”, spune expertul de la La Paz.

Vaccin anti-covid de la naștere

La rândul său, Bassat susține că un mod simplu de vaccinare ar fi chiar la naștere, alături de celelalte vacciinuri.

„Cea mai bună strategie pentru a întrerupe transmiterea este de a avea o acoperire maximă posibilă pentru vaccinare și care include copiii, iar cel mai simplu mod de a vaccina copiii este de a începe atunci când sunt născuți, cu celelalte vaccinuri”, a spus acesta.

Totodată, el a mai adăugat că imediat după ce sunt aprobate de agențiile de reglementare, copiii vor fi deja eligibili pentru a primi vaccinuri. În același timp, epidemiologul anticipează că „înainte de vară” ar trebui să avem deja știri despre rezultatele preliminare ale studiilor cu copii.

„Va depinde de multe lucruri. De îndată ce vor fi aprobate de agențiile de reglementare, copiii vor fi deja eligibili să primească vaccinurile, un alt lucru este că avem suficiente vaccinuri pentru ei, în timp ce trebuie să continuăm să acordăm prioritate altor grupuri mai urgente, care nu au fost încă vaccinate”.

De menționat este faptul că, până în prezent, nicio persoană sub 16 ani nu a fost vaccinat în lume, deoarece nu există vaccinări aprobate pentru populația sub această vârstă, deși ar fi putut exista „o excepție a unor bolnavi cronici sub 16 ani pentru care se consideră că beneficiul depășește riscul “, spune Bassat.

„Nimănui nu îi plac efectele adverse grave, dar este un risc să trebuie să cântăriți împreună cu beneficiile pe care vi le aduc. Suntem într-o situație foarte anormală, în mijlocul unei pandemii globale și ceea ce dorim este să întrerupem transmisia pe tot parcursul lumea.

Dacă pentru asta trebuie să vaccinăm copiii și este necesar să ne asumăm un risc, chiar dacă este extrem de mic, va fi necesar să o facem “, susține Bassat.