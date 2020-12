Capital.ro: Ce ne puteți spune despre obiceiurile de consum ale românilor după debutul pandemiei de coronavirus și cum s-a adaptat sistemul bancar din România la schimbările obiceiurilor de consum?

Gyula Fater: Un lucru este cert – viața multora dintre noi s-a schimbat radical în ultimele luni. Nimeni nu se aștepta la începutul anului, când toate prognozele și estimările indicau vremuri mai bune, cu reveniri și o economie stabilă, să ne trezim în fața unei crize sanitare, urmată de impactul asupra economiei. Partea bună este că am reușit cu toții să ne mobilizăm, să evaluăm relativ rapid impactul și să luam decizii de susținere a mediului social și economic.

În zona bancară, măsurile de susținere a clienților implementate cu rapiditate de către OTP Bank, urmate de măsurile anunțate și aplicate în baza moratoriului Guvernului, au ajutat foarte mult clienții persoane fizice și companii. Le-am fost alături cu soluții personalizate, adaptate nevoilor lor în contextul pandemiei, dar le-am oferit și consultanță pe zona de business.

Bineînțeles, pandemia a transformat obiceiurile de consum ale clienților, cât și modul de raportare în interacțiunea cu mediul bancar.

Această transformare a avut loc în etape rapide, suprapuse. De exemplu, în primele luni de la începutul pandemiei, primul impact l-am văzut cu toții în cererile de amânare la plată făcute în baza măsurilor și ofertei anunțate prima oară de OTP Bank și apoi urmate de cele în baza moratoriului Guvernului. În total, am avut aproximativ 30.000 de cereri de amânare a ratelor, din care 27.500 au fost aprobate.

De asemenea, întregul sistem a accelerat tranziția către bankingul online, digital – clienții folosesc acum cu precădere canalele online și la OTP Bank am reușit să facem un salt digital important, care probabil ar fi durat câțiva ani în condiții normale. Dar am fost pregătiți la nivel de business și am reușit să implementăm rapid soluții și servicii digitale. Astfel, am direcționat o parte din investiții în zona digital și am accelerat dezvoltarea unor proiecte din această zonă de business. În prezent, la nivelul OTP Bank Romania, volumul tranzacțiilor digitale efectuate de clienții persoane fizice ai băncii a ajuns la 92% din totalul tranzacțiilor, în timp ce în cazul clienților companii procentul a crescut la 96%.

Pentru această performanță a fost nevoie de un efort susținut din partea echipelor, OTP Bank lansând în doar câteva luni Mobile Payments, serviciul complet de plată cu telefonul mobil, asistentul digital al clienților – chatbot-ul Octavian, noile versiuni pentru serviciul OTPdirekt și pentru aplicația SmartBank și Pachetul LeZero, un produs bancar 100% online, dedicat clienților persoane fizice.

De asemenea, OTP Bank este foarte activă în programele IMM Invest și IMM Leasing. Până în acest moment, am primit peste 2400 de cereri din partea clienților din programul IMM Invest, dintre care peste 750 au fost deja aprobate de bancă. Prin urmare, sistemul bancar a acționat ca o plasă de siguranță financiară pentru clienții săi.

Capital.ro: La ce sunt atenți acum clienții atunci când vine vorba de serviciile bancare?

Gyula Fater: Ne uităm prima dată la nevoile clientului, aspect care ne ajută să investim în dezvoltarea unor instrumente financiare adaptate nevoilor de business și cotidiene ale clienților.

În contextul actual, nevoile acestora implică în primul rând o mai mare mobilitate și folosirea preponderentă a bankingului online, accesul mai rapid la finanțare, suport și consiliere din partea specialiștilor băncii. Un alt factor important este viteza de reacție. Cât de repede poate răspunde o bancă. Așa că am acordat o atenție specială timpului necesar pentru aprobarea cererilor pentru programe guvernamentale, cum sunt IMM Invest și moratoriul.

Capital.ro: Cum a decurs activitatea de creditare și cea de economisire în anul 2020? A afectat pandemia nevoia românilor de a accesa un credit bancar? S-a observat vreo modificare în volumul depozitelor? Mă interesează dacă s-a constatat o tendință de a retrage banii din depozite pentru a fi folosiți la acoperirea nevoilor apărute în urma pandemiei?

Gyula Fater: Economia noastră este puternic ancorată în cea a Uniunii Europene și a economiei globale, iar fluxurile de mărfuri, capital și forță de muncă sunt influențate de contextul în care ne aflăm, în sensul că se reconfigurează. Încă nu este clară imaginea finală, dar un lucru este cert: globalizarea va suferi modificări ca urmare a acestei pandemii. Urmărim, de asemenea, în ce direcție se orientează economia României per ansamblu, politicile guvernamentale și ale mediului de afaceri.

De asemenea, șocul pandemiei a schimbat și felul în care sunt cheltuiți banii. Observăm la nivel individual o prudență mai mare, amânarea unor cheltuieli considerabile, în timp ce cererea de finanțare se menține.

La nivelul primelor nouă luni, depozitele au continuat să crească, cu un plus de 19% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar aceste depozite vin atât din segmentul de retail, cât și din partea IMM-urior și din sectorul corporate. Putem spune că pandemia este o lecție cu efecte la nivel general, care arată consumatorilor că este necesar să facă rezerve și să economisească.

La nivel corporate, sectorul agroalimentar (producție, procesare, distribuție, vânzare cu amănuntul), energie, comerțul clasic și online, transporturile, producția și industria IT reprezintă pilonii de creștere a economiei românești.

Cu toate acestea, nivelul și rata de creștere a acestor sectoare depind de capacitatea administrativă de a dezvolta infrastructura de transport a României într-un ritm accelerat. Din punct de vedere strategic, OTP Bank își propune să fie un finanțator activ pe piața creditului din România, susținând companiile din toate sectoarele enumerate mai sus.

În ultimele 12 luni, portofoliul nostru de credite a crescut cu 13% și vedem necesitatea intensificării activități economice.

Capital.ro: Ce urmează pe zona de creditare în contextul pandemiei?

Gyula Fater: Contrar situației dintr-o criză economică, acum totul depinde de evoluția pandemiei. Aș spune că primul val nu a afectat fundația economiei. Acum, fiind în mijloculul celui de-al doilea val și sperând că vaccinarea va ajuta, ne putem aștepta la o recuperare mai lentă, dar sigură, pentru 2021. Anumite industrii sunt afectate serios, au nevoie de ajutor, dar dacă scenariul optimist pentru vaccinare predomină, activitatea economică poate reveni și acest lucru va stimula și nevoia de finanțare.

Un factor important va fi modul în care putem utiliza pachetul de subvenții și împrumuturi din partea Uniunii Europene. În opinia mea, succesul pe termen mediu depinde de eficiența utilizării acestor fonduri și apreciem un nivel mai mare de atragere decât în trecut.

Capital.ro: Cum a fost, per ansamblu, anul bancar 2020 și cum vă așteptați să fie anul care vine? Vă așteptați la o criză a sistemului bancar în perioada care urmează?

Gyula Fater: Sistemul bancar are șansa de a fi învățat din criza deceniului anterior – este mult mai competitiv și pregătit acum să reziste unui șoc adus de o criză ca cea generată de virusul Covid-19. Bineînțeles, situația de acum diferă foarte mult de criza din 2008, sunt cu totul alte premise, iar contextul permite acum băncilor să se preocupe mult mai aplicat de finanțarea populației și a economiei.

Deci o veste bună este că sectorul bancar este puternic și stabil, la fel ca noi. OTP Bank România chiar a crescut investițiile în acest an, în ciuda pandemiei și a tulburării ciclului economic – ne-am adaptat planurile și am continuat spre obiectivul strategiei noastre, de a atinge o cotă de piață de 5% la finalul anului 2024. Am angajat 200 de colegi noi, am deschis o nouă sucursală unde nu este folosit numerar, așa că suntem gata să susținem recuperarea economică.

2021 este aproape și mă aștept ca anul viitor să continuăm programele de finanțare, să implementăm noi soluții și să fim la fel de atenți și alerți, pentru că odată cu schimbarea anului nu înseamnă că se vor îmbunătăți și premisele.

Am investit susținut si ne-am dezvoltat armonios pe toate palierele, fie că vorbim de rețeaua fizică, de numărul de angajați, extinderea acoperirii digitale sau portofoliul de produs. Așa cum spuneam, din fericire, previziunile economice din partea autorităților române sunt optimiste pentru următoarea perioadă, iar cele mai recente informații privind dezvoltarea și distribuția vaccinului anti-Covid-19 ne dau speranțe că în scurt timp ne vom putea reveni.

Capital.ro: În ceea ce privește sistemul bancar românesc, credeți că vor fi schimbări majore care vor apărea în anul 2021? (mă refer aici la eventuale achiziții în sistemul bancar). Care sunt planurile OTP privind consolidarea poziției în peisajul bancar românesc? Mai sunteți interesați de noi achiziții în sistemul bancar local?

Gyula Fater: Strategia OTP Bank este clară și urmărește obiectivul de creștere organică la o cotă de piață de 5% la sfârșitul anului 2024. Ne-am continuat progresul în această direcție pe parcursul acestui an, iar pentru 2021 avem resurse și suntem pregătiți să dezvoltăm aceste acțiuni prin creșterea acoperirii rețelei, a numărului de angajați, dar și dezvoltarea portofoliului de produse și servicii bancare. Referitor la achiziții, OTP Bank va analiza oportunități dacă acestea vor exista. După cum am văzut și înainte, consolidarea pe piața bancară va continua.

Capital.ro: Cum vedeți ascensiunea fin-tech-urilor și care credeți că e rolul lor în sistemul financiar? Sunt o amenințare la adresa sistemului bancar? Credeți că pe viitor un astfel de fintech va ajunge să înlocuiască total serviciile acordate de către o bancă?

Cred că nu ar trebui să vedem fintech-urile ca pe o amenințare, ci ar trebui să adoptăm progresul tehnologic pe care îl aduc. La nivelul grupului OTP avem o abordare cuprinzătoare, de colaborare cu fin-tech-urile. De aproape patru ani, prin programul dedicat OTP Startup, susținem activitatea fin-tech-urilor și start-up-urilor de tehnologie și dezvoltăm proiecte dedicate pentru eficientizare internă, zona de servicii clienți, inovare de produs și securitate. Prin urmare, învățăm și evoluăm împreună.

În acest sens, reamintesc colaborarea dintre OTP Bank și FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru domeniul financiar-bancar și al asigurărilor. FintechOS a creat și implementat pentru OTP Bank România soluția de înrolare online (digital onboarding) pentru clienții noi persoane fizice.

Primul produs disponibil prin acest canal 100% digital a fost Pachetul LeZero, care conține cont curent în lei, card de debit Mastercard, Internet și Mobile Banking cu costuri zero pentru utilizator, conform condițiilor de contractare.

Cu siguranță, pe viitor, fintech-urile vor evolua la rândul lor, dar trebuie să nu uităm că în relația client-bancă există un factor diferențiator esențial, și anume interacțiunea umană. Punem valoare pe consilierea acordată de colegii noștri din rețea și de aceea progresăm continuu la acest capitol, investim și ne mărim echipele și oferim servicii din ce în ce mai specializate.

Capital.ro: Care credeți că este cea mai mare amenințare, sau provocare, cu care se confruntă în acest moment sistemul bancar din România?

Deși am fost pregătiți și am avut rezultate de business bune, în ciuda contextului de pandemie, provocarea la nivel social și economic a avut și va avea impact la nivel strategic și decizional.

Lupta cu timpul și cu incertitudinea a fost și rămâne în continuare grea. Recuperarea vine, dar viteza ei este un mare semn de întrebare. Chiar și cu scenariul optimist pentru anul viitor, după expirarea moratoriului, va veni și momentul adevărului. O parte a actorilor economici se va afla într-o situație dificilă, care influențează nivelul împrumuturilor neperformante din sistemul bancar. Aceasta va fi o provocare suplimentară față de provocările strategice deja existente, cum ar fi digitalizarea, creșterea costului de reglementare sau nivelul general redus al dobânzilor.

Noi, la OTP Bank am luat deja măsuri pentru a fi pregătiți. Am constituit provizioanele suplimentare pentru costurile neașteptate ale riscului ce vor fi generate de Covid și, de asemenea, am pus la punct soluții pentru clienții noștri în caz de dificultăți după expirarea moratoriului.

Capital.ro: Cum vedeți piața imobiliară din anul 2021 din perspectivă bancară? Credeți că programul guvernamental Noua Casă va încuraja creditarea?

Acest program, în variantele lui anterioare, a avut de-a lungul anilor o contribuție extrem de importantă în creșterea creditării ipotecare și clienții sunt mulțumiți de avantajele pe care le aduce.

În varianta Noua Casă sunt condiții îmbunătățite și acum oamenii au la dispoziție o valoare a creditului mult mai mare pentru achiziția casei dorite, dar trebuie să ținem cont că această pandemie va mai dura, chiar dacă în prima parte a anului viitor va fi disponibil un remediu, un vaccin pentru virusul Covid-19.

Așadar, există posibilitatea ca varianta mai scumpă a creditului să aibă un procent mai mare în totalul creditelor acordate prin acest program, deoarece ajustările au fost făcute în funcţie de necesităţile pieţei. Și deja vedem o cerere ridicată din partea clienților noștri pentru programul Noua Casă.

De asemenea, să nu uităm de schimbarea în comportament a consumatorului, faptul că este deschis acum să facă economii sau că o parte dintre cei care au resursele necesare pentru achiziționarea unei noi case este posibil să amâne acest pas până la îmbunătățirea condițiilor economice. Cu toate acestea, nu suntem pesimiști, piața va prezenta multe oportunități, vor exista oferte bune și suntem pregătiți să finanțăm activitatea clienților noștri.