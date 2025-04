Vă treziți brusc din somn în fiecare noapte? Iată care poate fi explicația

SURSA FOTO: Dreamstime

Vă treziți brusc din somn în fiecare noapte? Potrivit unui sondaj US News and World Reports din 2025, 89% dintre adulții din SUA se trezesc, in mod regulat, în timpul nopții. Potrivit medicilor, există mai multe motive pentru care se întâmplă asta.