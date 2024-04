Experții vorbesc despre majorarea TVA

Prețurile vor continua să crească, iar experții vorbesc despre majorarea TVA. În ultimele trei luni, România a ocupat prima poziție în Europa la capitolul inflației. Creșterile salariale și noile taxe au generat majorări de prețuri mai semnificative comparativ cu alte state europene.

Din nefericire, experții economici nu prevăd o încetinire a acestei tendințe în viitorul apropiat. Mai mult, după alegerile din acest an, s-ar putea să asistăm la o creștere a TVA-ului. În prezent, TVA-ul se situează la 19%.

Multe dintre măsurile adoptate în acest an sunt valabile doar pentru o parte din an. În anul următor, ele vor fi implementate pe întreaga durată a anului, având astfel un impact semnificativ asupra deficitului. Prin urmare, ne așteptăm la o majorare substanțială a taxelor anul viitor, care se va reflecta în prețurile la produse și servicii. Creșterea TVA va conduce la majorări de prețuri. TVA-ul din România este mai scăzut comparativ cu alte țări europene, ceea ce lasă loc pentru ajustări. TVA-ul ar putea crește de la 19% la 21% sau poate chiar 22%. În plus, este posibil ca unele produse cu TVA redus să fie supuse cotei standard.

„Multe din măsurile luate în acest an se aplică doar pentru o porțiune de an, pe când în anul viitor vor fi pe pe întregul an, deci impactul asupra deficitului este mult mai mare. Prin urmare, anul viitor ne așteaptă o taxare substanțială, care se va vedea în prețuri. (…) Creșteri de prețuri din cauza creșterii TVA. Mă aștept la creșterea de TVA. Deja vedem anumite opinii și anumite semnale în care ni se spune România are un TVA mai mic decât cel din alte țări. Prin urmare, e loc de creștere. Cred că TVA putea crește de la 19, cât este în prezent, la 21, poate 22%. Și, de asemenea, e posibil ca anumite produse care au TVA redus să meargă către către cota standard”, a explicat, marți, Adrian Codirlașu, vicepreședintele CFA România, în cadrul emisiunii TV „iBani” de pe PRO TV.

Inflația a înregistrat o ușoară scădere în ultimele două luni

Pe de altă parte, inflația a înregistrat o ușoară scădere în ultimele două luni. În acest context, se preconizează că Banca Națională va reduce rata dobânzii cheie în luna mai. Persoanele care dețin credite vor observa o reducere a ratelor abia la sfârșitul anului viitor.

Multe dintre aceste credite sunt calculate pe baza indicei IRCC, care reflectă schimbările după o întârziere de 6 luni. În schimb, cei care au credite mai vechi, calculate pe baza vechiului indice ROBOR, vor resimți o scădere imediată a ratei la bancă.