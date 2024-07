Marcel Ciolacu a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că a creat un cadru legal pentru o reformă a sistemului public în România. Potrivit premierului, țara noastră nu avea acest cadru legal până acum.

De asemenea, el amintește și că a făcut reducerea de 25% la secretarii de stat şi la funcţiile asimilate secretarilor de stat şi subsecretarilor.

„Eu am creat un cadru legal pentru o reformă care va urma în România, a sistemului public. Până acum, noi nu aveam acest cadru legal. Am terminat, nu mai suntem recordmani la şefi de serviciu. Avem şefi de serviciu mascaţi, fiindcă eu eram şef de serviciu şi mai aveam zece posturi vacante, cei zece, ca să fiu eu şef de serviciu, nu erau angajaţi. Luam banii că eram şef de serviciu. Astfel de lucruri s-au finalizat. Am făcut reducerea de 25%, aşa cum am spus-o, la secretarii de stat şi la funcţiile asimilate secretarilor de stat şi subsecretarilor, reforma, în schimb, în România va fi nevoie, implementată, fiindcă nu faci reforme după ureche, pentru că am văzut ce se întâmplă, de obicei”, a afirmat Ciolacu.

De asemenea, șeful PSD a precizat că fiecare deţinător de portofoliu ministerial trebuie să vină cu un „program mult mai amplu” de reorganizare şi cu „o altă viziune”.

El a precizat și că una dintre „realizări” în urma reorganizării este existenţa unor birouri unice de avizare, atât pentru zona privată, cât şi pentru zona publică.

Astfel, un agent sau reprezentantul unei administraţii locale se poate adresa unui birou unic şi nu mai multor agenţii aflate în subordinea aceluiaşi minister.

Cât despre prezenţa sa la reuniunea filialei PSD Sector 3, Marcel Ciolacu afirmă că nu a fost una cu iz electoral. Totodată, a subliniat că nu se află în campania internă pentru a obţine susţinerea partidului pentru o candidatură la funcţia supremă în stat.

El a fost întrebat când se va decide candidatul partidului la alegerile prezidenţiale. Astfel, a explicat că după ce Consiliul Politic Naţional al partidului va aproba calendarul de depunere a candidaturilor „începem să ne lămurim cine candidează şi de ce candidează”.

Ciolacu a fost întrebat şi dacă se teme să îşi asume o candidatură la preşedinţie, întrucât ar pierde şefia partidului în cazul unui eşec.

„Vi s-a părut că mi-e teamă de ceva? Ia uitaţi-vă câte decizii am luat eu ca prim-ministru într-un an şi o lună, cred. Faceţi comparaţie cu alţi prim-miniştri, ce decizii au luat. Mie nu-mi e teamă decât de Dumnezeu, nu am nicio problemă. Dar să ştiţi că nu m-am născut nici preşedintele PSD-ului, nici prim-ministru, nici parlamentar, am luat-o încet, de jos, deci nu am nicio teamă, dar am un respect faţă de colegii mei şi nu o să-mi încalc acest respect”, a conchis preşedintele PSD.